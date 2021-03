Adrián Ramos, actual delantero del América de Cali con pasado en el Borussia Dortmund, pasa un buen momento en el cuadro colombiano. Sin embargo, la revista Goal le hizo una entrevista donde el jugador reveló detalles inéditos de su relación con el técnico Jürgen Klopp en Alemania.

El jugador es consciente que ha vivido buenos y malos momentos en toda su carrera. En una entrevista para Goal, el colombiano habló sobre los duros momentos que vivió en el Borussia Dortmund bajo el mando de Jürgen Klopp, actual entrenador de Liverpool de la Premier League.

Ramos habló sobre la poca titularidad que le daba Jürgen Klopp: “Pensé que estaba en la película equivocada o alguna maldición estaba sobre mí. La temporada fue un desastre. Desafortunadamente, después de algunos juegos, casi no jugué al principio. Klopp confiaba más en otros jugadores. Según él, no entrenaba lo suficientemente bien. Una vez incluso me sacó del equipo por motivos deportivos. Eso fue amargo”.

Del mismo modo, Ramos mencionó que el trato que recibió en Dortmund no era el adecuado para un jugador de fútbol. “Sentí que era injusto. Después de todo, no era el único jugador con fluctuaciones de forma. Sí, hay días en los que no alcanzas la meta ni siquiera en los entrenamientos. ¿Es por eso que soy peor jugador? No. Se trata de confianza y, aunque aprendí mucho con Klopp, solo sentí su confianza al principio”, comentó el delantero colombiano.

Sin embargo, Ramos afirma que la llegada de Thomas Tuchel cambió su historia en Dortmund. Fue en ese momento donde el delantero empezó a tener más minutos en el cuadro alemán. “Es parte del fútbol que tienes una mejor conexión con un entrenador que con el otro. No culpo a Klopp, la temporada también fue muy dura para él. Pero sí, con Thomas el factor de diversión y aprendizaje fue mucho mayor para mí. Nos enseñó a llevar más control a nuestro juego y también a profundizar rápidamente con la posesión. Me gustó su filosofía”, afirmó.

Por último, el colombiano no dudó en halagar a Thomas Tuchel, a quien considera como uno de los mejores entrenadores del mundo.

“Thomas está obsesionado con el fútbol y impone exigencias extremadamente altas a sus jugadores, especialmente en lo táctico. Cualquiera que no cumpla con estos requisitos tiene un problema. Thomas puede ponerse muy fuerte y, a veces, decir cosas que duelen. Desafortunadamente, es normal que uno u otro en este negocio se sienta pisoteado rápidamente, pero nunca tuve la sensación de que estuviera tratando de atacar a alguien personalmente con sus críticas. Me llevé bien con su estilo. Otros no lo hacen, pero una cosa está clara para mí: si algún día me convierto en entrenador, ciertamente no gritaré tanto como Thomas. (risas)”, finalizó el colombiano.





