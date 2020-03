Liverpool venía hecho una locomotora en la Premier League 2020. Los dirigidos por Jürgen Klopp no habían perdido ningún partido en la campaña hasta que el sábado chocó como visitante ante Watford y no la vio: cayó 3-0 y cracks como Mohamed Salah y Sadio Mané no estuvieron finos de cara al arco rival.

En la tienda ‘red’ buscaban emular al Arsenal de Arsene Wenger en la temporada 2003-04. En aquel entonces, los ‘gunners’ se llevaron el torneo local sin perder (26 victorias y 12 empates) y tuvieron como máximas figuras a tremendos jugadores como Thierry Henry, Dennis Bergkamp y el francés Robert Pires.

Es por ello que en la fotogalería de esta nota te presentamos cuál era la oncena del Arsenal en aquella época que obtuvo esa histórica Premier. Es más, el Twitter oficial del club londinense ‘celebró’ que Liverpool haya caído ante los ‘Hornets’. ¿Quiénes los emularán en el futuro?

