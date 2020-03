El 28 de noviembre del 2016 el fútbol se vestía de luto. El avión que transportaba a los futbolistas de Chapecoense para enfrentar a Atlético Nacional por la final de la Copa Sudamericana, cayó cerca a Medellín. Fallecieron 71 personas en la aeronave de la aerolínea LaMia, la cual, nunca más volvió a operar. Sobrevivieron tres futbolistas, entre ellos Helio Neto.

Tres años después del accidente, el brasileño, de 34 años, decisió dejar los esfuerzos por intentar regresar a las canchas de fútbol. Su historia ya es viral.

“Ni siquiera llegué a jugar un amistoso. Sólo una vez en un partido de Zico, mi ídolo, en el Maracaná, entré cinco minutos, pero no aguantaba. Sentía mucho dolor... Yo había comenzado a entrenar y tuve una rotura de ligamentos. Le di mayor intensidad, pero la columna no me aguantó, tenía inflamaciones. Los médicos me hablaron para que me siguiera preparando, aunque ya no tenía condiciones para jugar. Intenté volver por amor al fútbol, por estar vivo, por estar con salud... Aunque no tenía las condiciones para un deportista profesional, porque además sufro lesiones en la rodilla y una grave en el pulmón. Todavía estoy con dificultades", explicó.

Luego de alejarse de los campos, recibió una oferta del Chapecoense para trabajar en un cargo administrativo.

“Estoy de superintendente del club, en el departamento de fútbol. Hago de todo un poco, hablo con los entrenadores, con los jugadores, negocio con los refuerzos, ayudo con las contrataciones. No en forma excesiva, voy paso a paso. Debo estudiar para tener más conocimientos”.

La otra batalla: la parte legal

“Existe resistencia de la aseguradora en pagar. Los abogados dicen que deberían haber pagado. Dentro de la tragedia, hubo muchos errores. No sólo errores en el seguro, que no debió haberse aplicado en una aeronave que viajaba para Colombia. No tengo cómo comprender que vuela con jugadores si no podía viajar a Colombia. ¿Por qué antes la Selección Argentina usó la aeronave si no tenía seguro?”, agregó.

Existieron varios problemas que causaron la tragedia: “Todo fue hecho de forma equivocada. Después descubrieron que la Aerolínea no tenía pago el seguro y fue disminuyendo la póliza. ¿Cómo pasó eso? Si sabían, ¿cómo salió sin seguro y sin gasolina? ¿Por qué Bolivia permitió que despegara? ¿Por qué Colombia autorizó que entrara al país si no tenía seguro? Hubo muchos errores, además del error del piloto al partir sin la gasolina suficiente. Se equivocaron con los contratos de seguro, se equivocaron las autoridades de Bolivia y Colombia y de varias maneras. A partir de esos errores pasó todo lo que pasó".

“Yo soy sobreviviente y en mi condición de ex jugador, porque no pude jugar, recibí un seguro que era el 20% de lo que me correspondía. Pero a todas las familias les faltó indemnización. Por ejemplo, en relación a Bolivia y Colombia, esos países se tienen que involucrar. También Brasil, porque el 90 por ciento de los pasajeros eran brasileños. Si un avión argentino se cae en otro país, por ejemplo Bolivia, el gobierno argentino debe tomar una postura. Ahora, los senadores descubrieron unas cosas, en relación al seguro, y resulta que no hay nada ni nadie que nos ayude. Sólo por parte del seguro, apenas una tentativa de ayudar. Nos ofrecieron un fondo humanitario de 225 mil dólares, pero quien acepta debe firmar un compromiso para no hacerle juicio a la empresa. La gente tiene que saber que nos pasan cosas que son injustas".

