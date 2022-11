Liverpool vs. Derby County EN VIVO EN DIRECTO ONLINE se enfrentan este miércoles 9 de noviembre por la tercera ronda de la Carabao Cup a partir de las 3 p. m. (hora peruana). El compromiso se jugará en Anfield. Podrás seguir este partido a través de las señales de ESPN y Star Plus. No te pierdas el minuto a minuto y todos los detalles en Depor.

Los ‘Reds’ salieron campeones del torneo en la temporada pasada al vencer en la final a Chelsea en definición de penales (11-10) luego de igualar sin goles en los 90 minutos. Ahora, esperan repetir nuevamente el título de la mano de Jurgen Klopp.

Liverpool llega motivado a este compromiso luego de vencer por 2-1 a Tottenham en la reciente jornada de la Premier League con un doblete de Mohamed Salah. De esa manera, se ubica en la octava posición con 19 unidades.

Ahora, el elenco dirigido por Kloop pensará en el duelo frente a Derby County. Después, se mentalizará en el encuentro ante Southampton por la liga inglesa.

Liverpool vs. Derby County: horarios

Perú: 3 p. m.

Colombia: 3 p. m.

Ecuador: 3 p. m.

México: 2 p. m.

Argentina: 5 p. m.

Uruguay: 5 p. m.

Chile: 5 p. m.

Por su parte, Derby Country es un equipo de la tercera división del fútbol inglés. En la segunda ronda, eliminó a Albion por 1-0 y, en la primera, sacó del camino a Mansfield al vencerlo por 2-1.

Ahora, los ‘Carneros’ buscarán dar la sorpresa de la jornada y derrotar a Liverpool en Anfield. “Es sólo una ocasión si actúas. Espero que obtenga un 10% extra de los jugadores”, explicó el DT Paul Warne en conferencia de prensa.

Cabe recordar que la última y única vez que Liverpool y Derby County se enfrentaron fue en 2016 por la tercera ronda de la Carabao Cup. Los ‘Reds’ vencieron por 3-0.

Liverpool vs. Derby County: canales

Es importante mencionar que el compromiso entre Liverpool y Derby Country por la Carabao Cup se transmitirá en exclusiva mediante las pantallas de Star Plus.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor