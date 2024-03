¡Partidazo el de HOY! Manchester United vs. Liverpool juegan EN VIVO y EN DIRECTO por los cuartos de final de la FA Cup. Solo uno de los equipos avanzará a la siguiente ronda en este crucial partido. El equipo de Jürgen Klopp, que atraviesa un momento espectacular, busca obtener la novena copa para los ‘Reds’, mientras que Erik Ten Hag, necesitado de victorias, tiene como objetivo brindarle a la afición de los ‘Diablos Rojos’, la décimo tercera copa en este torneo. Este emocionante encuentro entre ingleses iniciará a las 10:30 de la mañana, hora peruana, y se emitirá sin costo alguno a través de ESPN y Star Plus para toda América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Manchester United vs. Liverpool por los cuarto de final de la FA CUP. (Vídeo: @LFC).





Manchester United vs. Liverpool: posibles alineaciones

Manchester United: Onana; Dalot, Varane, Evans, Lindelöf; Casemiro, Mainoo, McTominay; Bruno Fernandes, Garnacho; Rashford.

Liverpool: Kelleher; Bradley, Virgil van Dijk, Gómez, Robertson; Clark, Endo, Szoboszlai; Salah, Núñez y Luis Díaz.