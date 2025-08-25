vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO por la jornada 2 de la . Para seguir la transmisión de este partido deberás conectarte a la señal de ESPN, disponible en teleoperadoras como Movistar TV, DIRECTV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium. Este duelo está pactado para el lunes 25 de agosto desde las 2:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) y se disputará en el St James’ Park. Depor te hará vivir todos los detalles y el minuto a minuto de este encuentro.

Liverpool vs. Newcastle juegan por la Premier League. (Video: Liverpool)
