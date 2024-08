Si bien es cierto que la temporada en la Premier League esta por comenzar, en Liverpool, tras la llegada de Arne Slot, ya están armando el equipo para este nuevo reto. Uno de los nombres que podría ser duda en el once principal es el de Luis Díaz. El colombiano, tras la última Copa América, no lo tendría tan fácil como en temporadas anteriores para hacerse un lugar entres los principales, por lo que podría considerar otras ofertas desde España que le permitirían dar un gran paso en su carrera. Barcelona, que para esta temporada no irá por Nico Williams para sus filas, ve en ‘Lucho’ el plan B perfecto para cubrir esa posición. Sin embargo, la operación no sería sencilla, ya que los ‘Reds’ establecieron una cláusula de salida bastante alta para el atacante.

El nivel del colombiano ya no es el mismo que en temporadas anteriores. Sin embargo, todos saben que el atacante sigue siendo una amenaza para los defensas rivales, gracias a su gran potencia en el contraataque, su velocidad y su habilidad goleadora tanto dentro como fuera del área. Estas son algunas de sus principales características que lo hacen un futbolista que cualquier DT considera especial.





Esto llevó a que, en alguna ocasión, desde Cataluña intentaran fichar a Díaz. Sin embargo, en ese momento, viviendo un gran momento con los ingleses y siendo titular indiscutible, no le permitió considerar otras opciones. Ahora, con la llegada de Slot como un nuevo DT, hacerse un lugar en el once titular no sería una tarea sencilla. No obstante, cambiar de equipo no sería una decisión fácil de tomar para él.

A pesar de que ‘Luchito’, de 27 años, tiene un contrato vigente con el Liverpool que se extiende hasta 2027, existe la posibilidad de que solicite su salida debido al interés del Barca en ficharlo. Según el medio inglés The Athletic, los ‘Reds’ solo estaría dispuesto a considerar la venta del atacante colombiano al equipo español si recibe una oferta cercana a los 58 millones de euros.

Uno de los principales interesados en que esto ocurra es Joan Laporta, quien sabe que Luis, un confeso culé, desea unirse al equipo. Además, desde Inglaterra informan de que el Liverpool no está dispuesto a hacer rebajas en el precio. Es importante señalar que la cantidad que exige el equipo de la Premier League por una de sus estrellas es la misma que los ‘Azulgranas’ estaban dispuestos a pagar por el atacante Nico Williams, por lo que la operación no sería tan complicada.

Luis Díaz, llegó al Anfield tras ser observado por Jürgen Klopp en un partido destacado. La impresión que dejó Díaz con su rendimiento en ese encuentro convenció rápidamente a Klopp de que debía ficharlo. En enero de 2022, el Liverpool lo contrató por 44,5 millones de euros, procedente del Porto. Una vez confirmada su transferencia, junto a Mohamed Salah y Sadio Mané, formó un tridente ofensivo muy peligroso que se destacó por su eficacia en el ataque.





Los números de ‘Lucho’ con Liverpool en la temporada

En la temporada pasada, Luis Díaz enfrentó dificultades para destacarse con el Liverpool, y el equipo no logró alcanzar la clasificación a la Champions League, un objetivo importante para el club. La temporada fue especialmente desafiante para el colombiano debido a una lesión que lo dejó fuera de acción durante un período prolongado. Esta ausencia afectó significativamente su capacidad para recuperar el nivel de juego que había demostrado en temporadas anteriores, interrumpiendo su ritmo y adaptación al equipo.

Además de las dificultades personales que enfrentó Díaz, como su lesión y la falta de forma, el equipo de ese entonces de Jürgen Klopp, experimentó una eliminación temprana en la Europa League, lo que se convirtió en una de las mayores decepciones de la temporada. La eliminación en esta competición europea ocurrió antes de lo esperado, lo que significa que el equipo no avanzó tan lejos como se había anticipado.

A pesar de estos contratiempos y desafíos, el atacante colombiano hizo un esfuerzo notable al disputar un total de 51 partidos durante la temporada. En estos encuentros, logró marcar 13 goles y proporcionar 5 asistencias, mostrando su capacidad ofensiva y contribuyendo al equipo en momentos clave. En términos de tiempo de juego, acumuló 3,615′ lo que refleja su importancia y el esfuerzo que hizo para mantenerse activo a pesar de las dificultades.

Luis Díaz llegó al Liverpool inglés a principios de 2022 desde el Porto. (Foto: Getty Images)





