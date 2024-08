La pretemporada del FC Barcelona ha llegado a su fin con la gira por Estados Unidos, y con ella, las primeras pistas de Hansi Flick sobre qué jugadores entran en sus planes y cuáles no. A menos de 10 días para el inicio de la temporada oficial, el técnico alemán ha dejado claro que debe hacer una limpieza y tomar decisiones drásticas. En los primeros compromisos de la pretemporada, Flick ha dado oportunidades a todos, pero el reciente partido contra el Milan y el clásico ante el Real Madrid han comenzado a delinear su visión. A continuación, los casos de los jugadores que parecen estar en la cuerda floja bajo el mando del DT teutón.

Vitor Roque ha tenido una pretemporada complicada. Desde su actuación inicial ante el Olot, donde falló un penalti, el brasileño ha luchado por encontrar su lugar en el equipo. En el debut en tierras americanas contra el Manchester City, Flick lo posicionó en la banda izquierda, una posición en la que el joven atacante nunca se sintió cómodo. En contraste, Pau Víctor, quien jugó como ‘9′, tuvo una actuación destacada.

En el clásico contra el Real Madrid, el brasileño fue relegado al banquillo nuevamente, mientras que Lewandowski y Pau Víctor iniciaron el partido. Roque solo ingresó en el minuto 77, sin tiempo suficiente para demostrar su valía. La situación se repitió en el último partido contra el Milan, donde Roque volvió a ser suplente, jugando solo 13 minutos. Estos indicios sugieren que Flick no cuenta con Roque como una pieza fundamental para el inicio de la temporada.





Julián Araujo: sin espacio en el esquema de Flick





Otro jugador que parece no encajar en los planes de Flick es Julián Araujo. El mexicano inició como extremo contra el Manchester City, una posición inusual para él, y tuvo una actuación decente. Sin embargo, no jugó ni un minuto en los partidos posteriores contra el Real Madrid y el Milan. Este patrón de no utilizar a Araujo en su posición natural de lateral derecho es un claro indicio de que Flick no lo ve como una opción viable para su esquema táctico.

En lugar de Araujo, Flick ha optado por Alex Valle jugando a pierna cambiada en el clásico y por Jules Koundé en la segunda mitad contra el Milan. Además, Héctor Fort también parece estar por delante de Araujo en la jerarquía de Flick. Todo apunta a que Araujo podría estar buscando una salida del club azulgrana en busca de minutos y continuidad que no parece que vaya a encontrar bajo el mando del técnico alemán.

Canteranos: el futuro asegurado





Aunque los canteranos Kochen y Alexis Olmedo no han tenido minutos en la gira por Estados Unidos, su situación es diferente. Al estar todavía en edad juvenil, el simple hecho de viajar con el primer equipo ya es un premio invaluable para ellos. Flick parece tener claro que su desarrollo continuará en las categorías inferiores, con la esperanza de que en un futuro cercano puedan integrarse de manera definitiva al primer equipo.





El ensayo general: Trofeo Joan Gamper





Con el Trofeo Joan Gamper a la vuelta de la esquina, el próximo lunes 12 de agosto, se espera que Flick haga un ensayo general de lo que será su alineación titular para el inicio de la temporada oficial. Este partido servirá para observar quiénes están dentro de su ‘esfera’ y quiénes apuntan a tener más minutos en el arranque de la temporada ante Valencia, el sábado 17 de agosto.

¿Cómo será ‘nuevo sistema de juego’ del Barca?





El sistema de juego de Barcelona al que nos tiene acostumbrados es uno de los aspectos con los que el equipo español se distingue ante sus rivales: una coordinación de pases hasta llegar al gol. Ante esto, la duda que muchos barcelonistas tienen es cómo será el juego de Flick con el equipo y si este mantendrá el famoso ‘ADN Barça’. “Mi manera de ver el fútbol es parecida a lo que hace el Barça, ya que ese es también mi objetivo desde el primer equipo que entrené. Estudié mucho la escuela de fútbol holandesa y también sobre Johan Cruyff”, relató.

Flick habla de sistema táctico y deja muy claras sus intenciones. “Lo único que puedo decir es que queremos ser un equipo activo. Tenemos que ser activos con el balón y sin el balón. Depende de nosotros que sea así”, señaló el exentrenador la selección alemana. “Podemos conseguir que el oponente se dirija en la dirección que a nosotros nos interesa y poder recuperar la pelota cuanto antes. Me gusta que mis equipos presionen al rival en el momento adecuado, y a veces, más arriba”, declaró.

El estratega de 59 años sabe el equipo que tiene al frente y la historia que lo respalda, así como los objetivos que busca alcanzar. Por eso, la presión de lograr grandes cosas es constante. “Todo el mundo aquí que trabaja para el Barça tiene esta pasión, la devoción para dar lo mejor por este club, y esto también es grande para nosotros, porque queremos ser parte de este club y también queremos vivir con esta pasión, esta devoción, porque queremos dar todo lo que tenemos para llevar este club al siguiente nivel, no sé pero haremos lo posible”, indicó.

Hansi Flick es partidario de dar libertad a sus futbolistas dentro del campo, permitiéndoles, según la situación del juego, tejer las ocasiones de gol. Sin embargo, antes de eso, buscará que se concentren en cómo será su sistema de juego. “Y con la pelota, todos los jugadores tienen que tener máxima libertad posible. Así lo veo yo desde el punto de vista técnico. Hay que saber ocupar las posiciones en el campo. Y tener una visión global que te permita ganar el primer contacto”, comentó.

