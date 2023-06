La carrera de Luis García en el fútbol ha tenido picos altos y lo ha llevado a ser protagonista de los escenarios más relevantes del fútbol. Con Liverpool, logró conseguir un trofeo de Champions League (2004/2005) y también una Supercopa de Europa (2005), convirtiéndose en uno de los buenos valores que tuvieron los ‘reds’. Con el dorsal ‘10′ en la espalda, dejó gran recuerdo en la hinchada. El ex jugador de la Selección de España habló con Depor y dejó un mensaje sobre la llegada de Alexis Mac Allister (futbolista argentino que llegó desde Brighton); además, recordó el ‘Milagro de Estambul’, previo a la final de Champions League entre Manchester City e Inter de Milan, en el mismo escenario.

Basado en su experiencia jugando por Liverpool, Luis García no tuvo problemas en elogiar a Alexis Mac Allister, reciente fichaje del club, quien también fue campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022. Procedente de Brighton, quiere ganarse el puesto de titular, dirigido por Jurgen Klopp.

“Yo creo que el Liverpool necesitaba jugadores de este estilo, jugadores jóvenes que vienen con capacidad, con muchas ganas de triunfar, con muchas ganas de hacerlo bien. El número 10 siempre es un número muy preciso, específico para jugar, pero yo creo que es un jugador que lo va a llevar bien, es sólido, sabe jugar, entiende el fútbol y se va a adaptar bien porque creo que viene de un estilo de juego muy parecido en Brighton”, menciona en diálogo con Depor.

Alexis Mac Allister es nuevo jugador de Liverpool. (Foto: Getty Images)

Respecto al presente del equipo en la Premier League, asegura que Manchester City es uno de los equipos más fuertes en el torneo. Esto se debe a que poseen jugadores de gran calidad y un sistema que ha ido ganando amplia experiencia, mientras pasaron los años.

“Yo creo que el City ahora mismo ya no solo es fuerte en cuanto a la calidad de los jugadores y el sistema, sino que ahora ya es fuerte por la experiencia que han cogido en los últimos años. Hemos visto que el Liverpool estuvo a un punto un año, el año siguiente lo ganó, el año siguiente estuvo otra vez cerca de ganarla un partido, que fue el año pasado”, aseguró.





¿Cuánto tiempo crees que puede durar el dominio del City?

Este año la gana, sobrepasando a un Arsenal que ha estado muy espectacular. Yo creo que no ha habido tanto dominio, pero sí que es verdad que los resultados están ahí. O sea que yo creo que pasa así, son ciclos y ahora mismo el equipo rival lo hemos visto con el Real Madrid en la Champions, lo hemos visto con el Barcelona de Guardiola, lo hemos visto con un Liverpool muy potente durante muchos años y el City ahora mismo yo creo que es el equipo a batir.





¿Cuál es tu equipo favorito para la final de Champions League?

Yo creo que todos tenemos en la cabeza que el City está muy fuerte y es el equipo a batir. Lleva siendo el equipo a batir los últimos años en la Premier, en la Champions, a pesar de que no haya conseguido el título. El Inter es un equipo rocoso, es muy sólido, difícil y con jugadores arriba que te hacen daño. El City tiene muchísimos más argumentos, tiene muchísimas más capacidades a la hora de jugar en cualquier fase del juego, tanto en posición como en ataque. Y luego el banquillo que tienes y algo sale mal. Cada vez que sacas uno, el que entra es casi mejor que el otro.





Liverpool, campeón de Champions League (2004/2005) en Estambul

En el año 2005, el Estadio Olímpico Ataturk fue escenario de la final de Champions League y albergó el encuentro entre Liverpool y Milan. El equipo italiano se puso en ventaja 3-0, pero los ‘reds’ empataron en el tiempo regular, forzando ir a suplementarios. La paridad persistió y, ya en penales, los ingleses consiguieron quedarse con la victoria. Luis García fue titular en aquella velada y contó cómo se vivió la noche en Turquía.





¿Qué tal la experiencia? ¿Cómo se vivió ese partido histórico?

Especial, la verdad. Independientemente de que fuésemos nosotros, hay otros partidos históricos. Definitivamente está ahí en el top 3 de partidos icónicos en la final de la Champions League, por el drama que hay. El 3-0, un equipo tan absolutamente exquisito como era Milan, con tantísimas estrellas y un equipo del Liverpool, que nadie daba nada por él al principio de temporada, se planta la final.

Luis García ganó la Champions League 2004/05. (Foto: Getty Images)

Una remontada épica

Después de un 3-0 la media parte le da la vuelta y consigue el título. Muy especial, algo que se recuerda a día de hoy. Yo soy embajador del Liverpool y viajo por todo el mundo compartiendo esas experiencias y se recuerda escandalosamente en todos sitios. Fue una final muy especial.

¿Qué ayudó a conseguir el objetivo?

El Milan era el favorito y sacamos nosotros la cabeza por ahí. Los finales son siempre partidos totalmente diferentes porque no es un partido regular, no es un knockout, es algo curioso y difícil. Las emociones hay que manejarlas muy bien, Hay que tener experiencia para jugar ese tipo de partidos porque cada momento es diferente, te tienes que adaptar, es importante.

Luis García ganó la Champions League 2004/05. (Foto: Getty Images)





La experiencia en Perú

Luis García llegó al Perú, por primera vez, en el presente año (2023) gracias a la Fundación FC Barcelona y Scotiabank que realizaron el proyecto “Inclusión Educativa para la vida”, en la ciudad de Iquitos. El ex futbolista se mantuvo tres días en la selva del país y ofreció a los participantes una charla motivacional a partir de su experiencia como jugador de futbol de élite, para quienes poseen bajos recursos. A pesar de ser su primera vez en el país, comenta que sí ha escuchado sobre futbolistas peruanos como Jefferson Farfán, ex jugador, quien militó en PSV.

“Con Farfán sí que me enfrenté, creo que una o dos veces. Él estaba en PSV, creo que fue Atlético de Madrid-PSV, que nos enfrentamos, ganamos allí 3-1 y estaba. En casa no me acuerdo si quedamos 1-0 o 2-1, creo que eran en clasificación para el Champions League. Era un jugador que teníamos referente, porque era un jugador diferente, potente, muy rápido, muy vistoso”, menciona.

¿Claudio Pizarro?

Con Pizarro, no. De hecho ha sido después, cuando hemos coincidido en algún evento de leyendas o partidos, en el cual he coincidido con él.

¿Alguna otra referencia del fútbol peruano?

Es que veo tanto fútbol que me da para poco. Creo que en el Celta, está Renato Tapia. Es el que más me llega porque sigo muchísimo la liga, pero casi siempre me cruzo. Real Madrid-Barcelona-Atlético de Madrid son los que más o menos veo por el trabajo en televisión, más la Premier, Liverpool, United City, más la Champions.

Luis García visitó Perú con la fundación FC Barcelona y Scotiabank. (Foto: Scotiabank)





