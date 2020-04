Se vienen con todo. Desde Old Trafford ya vienen planificando lo que será el próximo año, más allá de que aún no se sabe qué ocurrirá con la actual temporada debido al coronavirus. Pese a ello, el Manchester United alista una revolución para armar un once realmente competitivo con el cual ser serio candidato a pelear por el título de la Premier League y la Champions League.

Los ‘Diablos Rojos’ alistan cuatro fichajes de categoría, con Harry Kane como estandarte, para sumarlos a los actuales jugadores del plantel de Ole Gunnar Solskjær. En total, el United estaría dispuesto a desembolsar 427 millones de euros en los fichajes, de los cuales 227 se destinarán al delantero inglés del Tottenham.

En principio, los 'Spurs' no tendrían la intención de reforzar las filas de alguno de sus rivales directos en la liga inglesa. Pero su delicada situación económica los llevarían a replantarse esa situación.

Además, está el propio deseo de Kane de marcharse del Tottenham, como ya lo dijo hace unos días. “Amo a los Spurs, pero siempre dije que si no siento que vamos en la dirección correcta, entonces no soy alguien que se quede allí por el simple hecho de hacerlo. Soy un jugador ambicioso, quiero convertirme en un jugador top”.

