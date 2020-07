Pep Guardiola es consciente de la gran calidad de David Silva tiene para evadir a los rivales. Incluso, el DT de Manchester City se atrevió a ponerlo por encima de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en un aspecto en el que considera que el español es insuperable.

“En los pequeños espacios, es quizá el mejor que he visto. Moviéndose entre líneas no he visto nunca nadie como él. Ha regresado del parón con un ritmo increíble. Si decide seguir jugando, puede jugar donde quiera. No tengo duda sobre eso”, declaró el estratega del equipo inglés en conferencia de prensa.

Pep Guardiola también resaltó la constancia y regularidad mostrada por David Silva a lo largo de los años, cosa que considera es muy importante para un jugador de élite.

“Lo que David Silva ha hecho es increíble, fantástico, pero no sólo en este partido, sino en los últimos 10 años. Campeonar en la Champions League sería el final perfecto, por supuesto. Para él, para Sergio Agüero. Lo habría sido para Vincent Kompany la pasada temporada”, agregó.

David Silva dejaría Manchester City

David Silva es uno de los jugadores que abandonará Manchester City al término de la presente temporada. El experimentado mediocampista español maneja importantes ofertas del fútbol asiático para continuar su carrera, lo que podría llevar su fútbol hasta la exótica liga de Qatar, donde despertó el interés de Al-Duhail, actual puntero del torneo local.

David Silva aún no define su futuro, pero las ofertas que van apareciendo por contar con él, sin duda alguna, harán que la decisión no sea fácil de tomar, más aún tomando en cuenta que está latente que retorne a su natal España para la parte final de su gran carrera futbolística.

