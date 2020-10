Luego de cuatro meses de recuperación, Sergio Agüero regresó a las canchas para el choque entre Manchester City y Arsenal. Lamentablemente, su actuación pasó a un segundo plano, luego de protagonizar una polémica discusión con la jueza de línea Sian Massey-Ellis al tocarle el hombro.

El hecho, que representa una sanción al jugador según el reglamento de la Premier League, quedó sin efecto al conocerse que la Asociación de Fútbol Inglés (FA) decidió no investigar lo ocurrido, por lo que el ‘Kun’ no será sancionado por el hecho, según informó The Guardian.

La polémica se dio a los 42′, cuando el delantero argentino, en su afán por buscar su tanto y reclamar cada acción de los jueces del partido, se acercó a la jueza de línea para asentar su pedido y, al no ser escuchado como quería, intentó abrazarla. La reacción de la jueza fue sacarle el brazo y evitar el contacto.

Agüero intentó a abrazar a jueza de línea y le sacaron el brazo en duelo por la Premier. (beIN)

Tras esto, se esperó que el árbitro del encuentro sancione al ‘streamer’, pues tocar a un juez de un partido, según las reglas del fútbol inglés, debe castigarse, como mínimo, con una amarilla. Por lo que los medios ingleses no tardaron en especular una posible sanción de oficio, por parte de la FA, la cual no se dio.

Desde el máximo ente del fútbol inglés no consideraron grave el encuentro ocurrido con el ‘Kun’ Agüero, por lo que no se prosiguió con una investigación para luego proceder con castigo.

Por su parte, Pep Guardiola apoyó a Sergio Agüero tras las críticas por poner su brazo en el hombro de la árbitra asistente Sian Massey-Ellis. “Vamos chicos… Sergio es la persona más agradable que he conocido en mi vida. No podemos discutir esto. Busquen problemas en otras situaciones, no en esta, vamos”, contestó el estratega español.

