¡Por los 3 puntos! Manchester City vs. Arsenal se miden EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE, HOY domingo 31 de marzo como parte de una nueva jornada de la Premier League. Este partido será crucial para ambos equipos, ya que están separados por solo un punto en la tabla, con los ‘Artilleros’, ligeramente por delante. El encuentro comenzará a las 10:30 de la mañana (hora de Perú) y podrás disfrutar de la transmisión gratuita a través de ESPN y Star Plus para América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor

Manchester City vs. Arsenal por la Premier League. (Vídeo: @ManCity).





Manchester City vs. Arsenal: posibles alineaciones

Manchester City: Ederson; Kyle Walker, Rubén Dias, Nathan Ake; John Stones, Rodri; Phil Foden, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Jeremy Doku; Erling Halaand.

Arsenal: David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel, Kiwior; Martín Odegaard, Jorginho, Declan Rice; Bukayo Saka, Kai Havertz y Gabriel Martinelli.