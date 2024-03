La temporada anterior dejó al Manchester City y a Josep Guardiola, su estratega, enfrentando una verdad ineludible: el poder del dinero tiene sus límites. En una reciente rueda de prensa, Pep reveló su intento fallido de fichar a uno de los talentos más deslumbrantes de la Premier League, ahora en las filas del Arsenal y próximo adversario en el campo. Este jugador, actualmente en una gran forma y recién nombrado capitán de la selección inglesa, es Declan Rice, quien optó por rechazar la millonaria oferta del ‘Cityzen’.

Rice, el joven centrocampista de 25 años, estaba en las filas del West Ham United cuando desestimó la propuesta de Guardiola. Finalmente, optó por unirse al proyecto liderado por Mikel Arteta en el Arsenal. Los ‘Gunners’, que están teniendo una temporada excepcional, compite por el título en Inglaterra con los celestes.

Pep no solo no le guarda rencor, sino que comprende su decisión. Además, señala que Declan no será el primero ni el último jugador ‘estrella’ en declinar unirse a la escuadra que representa, a pesar de las atractivas oportunidades de formar parte de uno de los mejores cuadros del mundo de la actualidad.

“A veces aquí se da que hay muchos jugadores que queremos y que deciden no unirse a nosotros. (…) Él no es el primero que queríamos y que no quiso fichar. Tenemos una lista larga. Básicamente, no quiso venir ni por todo el dinero del mundo ni por nada, así que no iba a suceder. Tomó su decisión, buena y le deseamos buena suerte”, manifestó Guardiola.

“Todos los equipos de la Premier League habrían fichado a Declan Rice. Es el capitán internacional de la selección de Inglaterra y un jugador joven que juega muchos partidos con regularidad. Por eso el Arsenal presionó de la forma en que lo hizo para ficharle”, concluyó el estratega.





Manchester City vs. Arsenal, por el liderato de la Premier League

Este domingo 31 de marzo, el enfrentamiento entre Manchester City y Arsenal se presenta como el partidazo de la jornada 29 de la Premier League, con ambos equipos en la disputa feroz por la cima. Los Gunners mantienen un liderazgo débil, aventajando por apenas un punto a los Citizens, lo que convierte este encuentro en clave.

El desenlace de la Premier no se determinará este domingo, sin embargo, el escenario de la contienda por el título podría esclarecerse. La atención de todos los seguidores de ambas escuadras estará centrada en el Etihad Stadium, donde ninguna de las escuadras puede darse el lujo de perder puntos si aspira a mantenerse en la carrera por la corona del certamen.

¿A qué hora juegan Manchester City vs. Arsenal?

Manchester City vs. Arsenal se ven las caras por la jornada 29 de la Premier League. El compromiso se disputará el domingo 31 de marzo desde las 10:30 a.m., en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay iniciará a las 12:30 p.m.; mientras que en España comenzará a partir de las 5:30 de la tarde.

¿En qué canales ver Manchester City vs. Arsenal?

Manchester City vs. Arsenal se podrá ver mediante las señales de ESPN y STAR Plus para Latinoamérica. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso. No te lo pierdas.

Manchester City vs. Arsenal por la Premier League. (Foto: EFE)





