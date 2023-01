Manchester City y Arsenal se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) por la cuarta ronda de la FA Cup en el Estadio Etihad. El duelo se jugará este viernes 27 de enero desde las 3:00 p.m. (hora peruana) y marcará un precedente por lo que viene sucediendo en la Premier League. La transmisión estará a cargo de las señales de ESPN, Sky Sports, DAZN y Fútbol Libre TV. Mira los detalles y minuto a minuto en Depor.

Pep Guardiola dio unas declaraciones en las que dijo que a su Manchester City le estaba faltando “algo” esta temporada. Para él es lógico que, luego de levantar cuatro veces la Premier League en cinco años, sus jugadores hayan perdido cierta ambición dentro del campo. La 2022/23 de los ciudadanos está siendo buena si la medimos con la vara de los equipos promedio, pero insuficiente con el umbral que siempre manejó el DT catalán.

Segundos en la liga con 45 puntos, el City tiene la linda chance de derrocar en la FA Cup al rival que mejor está jugando en su país (y quizá en todo el mundo): Arsenal. El terreno que los dirigidos por Pep han cedido en el campeonato no lo pueden ceder también en el certamen más antiguo y tradicional del mundo.

Manchester City vs. Arsenal: horarios en el mundo

México – 2:00 p.m.

Perú – 3:00 p.m.

Ecuador – 3:00 p.m.

Colombia – 3:00 p.m.

Venezuela – 4:00 p.m.

Bolivia – 4:00 p.m.

Argentina – 5:00 p.m.

Chile – 5:00 p.m.

Uruguay – 5:00 p.m.

Paraguay – 5:00 p.m.

Brasil – 5:00 p.m.

España – 9:00 p.m.

Arsenal está teniendo su mejor rendimiento en años. Ya lo dijo el mismo Pep: “llevan dos décadas sin ganar la Premier, están jugando con una pasión que nosotros no”. No es solamente que hayan sumado 50 unidades en Premier League sino que las sensaciones futbolísticas de los cañoneros son maravillosas. Dan la sensación de ser un equipo totalmente cohesionado y dominante.

Para llegar a estos dieciseisavos de final, el conjunto de Londres eliminó al Oxford United ganándole 3-0. Lo que ilusiona a sus hinchas es que en la actual liga ya vencieron a casi todo el Big Six: Manchester United, Liverpool, Tottenham y Chelsea. Falta una victoria frente a su más inmediato competidor, que es precisamente el Manchester City.

La nómina de Arteta viene teniendo un desgaste serio y no es tan robusta como la de su rival. Seguramente salgan a jugar con la pesada pero no sería raro que le diera descanso a un par de titulares. La prioridad del Arsenal esta temporada es la Premier, no la FA Cup.

De 6 encuentros, Guardiola le ha ganado cinco a Mikel Arteta, quien alguna vez fue su asistente técnico. Casualmente, la única victoria del discípulo fue en la FA Cup 2019/20 por un marcador de 2-0.





Manchester City vs. Arsenal: probables alineaciones

Manchester City: Ortega; Walker, Dias, Akanji, Ake; Silva, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Haaland, Álvarez.

Ortega; Walker, Dias, Akanji, Ake; Silva, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Haaland, Álvarez. Arsenal: Turner; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Xhaka, Partey; Saka, Odegaard, Martinelli; Nketiah.





Manchester City vs. Arsenal: ¿dónde juegan?





