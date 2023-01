El lunes pasado, luego de mucho tiempo, Keylor Navas fue titular en un partido oficial del Paris Saint-Germain. El costarricense se paró bajo los tres palos en el choque de Copa de Francia ante Pays de Cassel. Sin embargo, los minutos que tuvo el ‘Tico’ no significó más que un espejismo en el desierto. Y es que el ex del Levante y Madrid realmente no cuenta para Christophe Galtier, razón por la que ha decidido abandonar la capital francesa en el presente mercado de fichajes de invierno.

Según informa este viernes el diario L’Equipe, Keylor Navas jugará lo que resta de la temporada en el Nottingham Forest de la Premier League. El portero centroamericano ya le ha dado el sí al cuadro que fue dos veces campeón de Europa, mientras que las conversaciones entre ingleses y el PSG están muy avanzadas para cerrar el acuerdo.

La llegada de Keylor al Nottingham Forest se daría en forma de traspaso definitivo. Si bien no se han develado cifras de la operación, para el PSG es una gran oportunidad en el mercado de invierno pues busca reducir la masa salarial de cara a la próxima temporada. El ‘Fair Play Financiero’ empieza a ahogar al vigente campeón de la Ligue 1.

Como era de esperarse, en la conferencia de prensa previa al partido ante Reims, Galtier se ha referido a la inminente salida de Keylor Navas, portero del que ha resaltado su profesionalidad desde el primer día que llegó al banquillo del PSG. El técnico dijo entender la decisión del ‘Tico’ de salir en enero ante la falta de minutos.

“El mercado acaba en cuatro días y ahora mismo estoy centrado en el partido del domingo. Keylor es un gran competidor. Es ejemplar en el trabajo desde que comenzó la temporada. Fue designado el portero de la Copa de Francia. Lo que sienta ahora mismo es trabajo de la dirección deportiva. Veremos cuando acabe el mercado la realidad de la plantilla. Debemos respetarle y escucharle por la carrera que ha hecho”, comentó.





¿Cuánto tiempo estuvo Keylor Navas en PSG?





Keylor Navas dejará el PSG tras cuatro años en los que fue titular indiscutible hasta la incorporación de Donnarumma en 2021. Con la llegada de Galtier al banquilo, su importancia en el equipo francés se hizo humo.





