En el Etihad Stadium, Manchester City vs. Chelsea chocan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por la fecha 37 de la Premier League. El partido, que podría coronar a los ‘Cuidadanos’, arrancará a las 10:00 de la mañana (hora peruana) y va en transmisión oficial LIVE AHORA por ESPN y Star Plys para América Latina.Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

Tras dejar sin Champions League al Madrid con baile incluido: lo goleó 4-0 en Inglaterra, el City se centra en el plano local, donde también tiene éxito. Así, buscará sumar tres puntos para estirar su ventaja con su más cercano perseguidor, Arsenal, y coronarse campeón de la liga inglesa.

¿A qué hora juegan Manchester City vs. Chelsea?

Perú, Ecuador y Colombia: 10:00 horas

Venezuela, Bolivia, Paraguay y Chile: 11:00 horas

Argentina, Uruguay y Brasil: 12:00 horas

El equipo dirigido por Pep Guardiola viene de golear por 3-0 al Everton por Premier League y también de conseguir su pase a la final de la Champions League luego de endosar una goleada al Real Madrid.

“En mi cabeza me gusta pensar que tengo que ganar para ser campeón y tenemos que fijarnos en eso, porque no podemos controlar lo que pase en Nottingham. No importa lo que pase allí, tenemos que hacer nuestro trabajo. No tengo una botella de champagne puesta en hielo, porque tres días después jugaremos contra el Brighton. Ya tendremos tiempo al final de la temporada para celebrar”, comentó Pep en la previa.

Los ‘Blues’, por su parte, atraviesan una temporada irregular y se ubica en el undécimo puesto de la tabla, con 43 puntos. El historial entre ambos equipos favorece al City, que ha ganado cuatro de los últimos cinco enfrentamientos por la liga inglesa.

El partido promete ser un espectáculo de alto nivel, con dos planteles repletos de estrellas y dos entrenadores que apuestan por un fútbol ofensivo y dinámico. Mientras el City buscará dar un paso más hacia el título, Chelsea intentará dar la sorpresa y mejorar su posición en la clasificación.

¿Dónde ver Manchester City vs. Chelsea?

El duelo se jugará este domingo 21 de mayo a las 10:00 de la mañana (hora peruana) en el Etihad Stadium y será transmitido tanto por ESPN como Star Plus de manera streaming.

Argentina:Star+, ESPN Argentina

Bolivia: Star+, ESPN

Chile: Star+, ESPN Chile

Colombia: ESPN, Star+

Ecuador: ESPN, Star+

México:Paramount+

Paraguay: Star+, ESPN

Perú: Star+, ESPN

Uruguay: Star+, ESPN

Venezuela: ESPN, Star+

Manchester City vs. Chelsea: historial

Ambos conjuntos se han enfrentado 51 veces en la actual Premier League: 27 victorias del Chelsea, 17 del City y solo 7 empates. Así terminaron los últimos cinco partidos ligueros entre ‘skyblues’ y ‘blues’:

Chelsea 0-1 Manchester City (22/23)

Manchester City 1-0 Chelsea (21/22)

Chelsea 0-1 Manchester City (21/22)

Manchester City 1-2 Chelsea (20/21)

Chelsea 1-3 Manchester City (20/21)

Manchester City vs. Chelsea: posibles alineaciones

Manchester City: Ederson Moraes; Kyle Walker, John Stones, Rubén Dias, Manuel Akanji; Rodri, Kevin De Bruyne, İlkay Gündogan; Riyad Mahrez, Phil Foden, Erling Haaland. DT: Pep Guardiola.

Chelsea: Édouard Mendy; Trevoh Chalobah, Thiago Silva, Benoît Badiashile, Lewis Hall; Enzo Fernández, Liam Gallagher, Mateo Kovacic; Noni Madueke, Raheem Sterling, Kai Havertz. DT: Frank Lampard.





