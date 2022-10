Manchester City vs. Manchester United se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) por la Jornada 9 de la Premier League en Inglaterra. El duelo se jugará este domingo 02 de octubre desde las 8:00 a.m. (hora peruana). El equipo ‘ciudadano’ busca una victoria que lo lleve de regreso a lo más alto en la tabla de posiciones y los ‘red devils’ quieren seguir con su repunte en el certamen. El choque podrá ser visto a través de las señales de ESPN, Star Plus y Fútbol Libre TV si deseas verlo a través de la web. No te pierdas todos los detalles y el minuto a minuto de este crucial choque en Depor.com.





Julián Álvarez sobre el partido de Manchester City vs. Manchester United. (Twiter)





Manchester City vs. Manchester United: probables alineaciones

Manchester City: Ederson; John Stones, Rúben Dias, Manuel Akanji, João Cancelo; Rodrigo, Kevin De Bruyne (C), Bernardo Silva; Phil Foden, Erling Haaland y Jack Grealish.

Manchester United: David de Gea; Diego Dalot, Raphael Varane, Lisandro Martínez, Tyrell Malacia; Scott McTominay, Christian Eriksen, Bruno Fernandes, Antony; Jadon Sancho y Marcus Rashford.





