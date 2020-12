Edinson Cavani poco a poco va acoplándose a su nuevo club, Manchester United. El atacante uruguayo ya suma tres goles en sus primeras cinco presentaciones con el elenco de Old Trafford, que lo tuvo como titular en el triunfo de este sábado ante West Ham por la fecha 12 de la Premier League.

El ex PSG no solo tuvo que acostumbrarse rápidamente a la institución ‘Red Devil’, sino también a una nueva cultura e idioma. Su poco manejo del idioma inglés no le permite expresarse ampliamente, tal como lo contó su entrenador Ole Gunnar Solskjaer.

Hace unos días, el DT noruego comentó, en son de broma, que Cavani solo había aprendido hasta el momento a utilizar dos palabras en inglés casa (home) y fuera (outside). “El ya sabe lo que pasa si ganamos”, refiriéndose a que el charrúa le gusta pedir el día libre, cada vez que suman tres puntos.

Indignación en Uruguay por posible sanción a Edinson Cavani por ‘racismo’

Tras la polémica que se desató en Inglaterra y el resto del mundo por la posible sanción -e investigación ya iniciada- a Edinson Cavani por racismo, muchos de sus compatriotas alzaron su voz de protesta y molestia, ya que en Uruguay la expresión estaría lejos de ser discriminatoria.

Según la lingüista Amparo Fernández, docente de la Universidad de la República de Uruguay (UDELAR) para Reuters, hay un intento de “globalizar los significados”, lo cual no posible, y que se pierde de vista el contexto. “El que lo usa (Cavani) no lo racionaliza para nada” como un insulto racista, explicó a Reuters.

Fernández dijo que en el Diccionario Español del Uruguay, una obra con más de diez mil voces y expresiones propias de los uruguayos, no empleadas en el español estándar, el vocablo “negro” es reseñado -entre otras acepciones- como un “vocativo cariñoso”, de afecto, con un uso habitual.

