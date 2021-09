No hay mal que por bien no venga. James Rodríguez ya es historia para el Everton ya que ayer se hizo oficial su fichaje por el Al-Rayyan de la liga de Qatar. Y ahora el equipo del ‘Rafa’ Benítez buscará cubrir ese hueco en el plantel y se ha fijado en uno de los olvidados del Manchester United, Donny Van de Beek.

El técnico español ya intentó sacar al neerlandés de Old Trafford el último mercado de fichajes, pero el United no lo quiso dejar marchar a pesar de no contar para Ole Solskjaer.

Sin embargo, según cuenta ‘The Sun’, en el próximo mercado de enero podrían cambiar las cosas ya que el futbolista tulipán estaría decidido a cambiar de aires ante las escasas oportunidades de juego que tiene en Old Trafford.

La progresión de Van de Beek se ha visto interrumpida desde que llegó al Manchester United, cuando incluso rechazó una oferta para ir al Real Madrid tras su brillante temporada en el Ajax en 2019, alanzando semifinales de la Champions League.

“Estaba todo cerrado con el Real Madrid y los clubes también tenían un acuerdo, pero por alguna razón no se materializó. Jugadores que iban a dejar el equipo se quedaron y el Madrid se echó atrás”, explicó el de Países Bajos en una entrevista con el periódico neerlandés ‘De Telegraaf’.

Las estadísticas de Donny van de Beek reflejan que en la temporada 2020-21 ha disputado un total de 26 partidos entre Premier League, Champions, FA Cup y EFL Cup. Entre todas esas competiciones suma 1.503 minutos, un gol y una asistencia. Sus números no justifican los 39 millones de euros que costó su transferencia.

El Barcelona también se apunta

De acuerdo a información que revela el medio ‘Sport’, el futbolista, exAjax, se habría ofrecido a las oficinas del Camp Nou. Donny no está contento con su rol en el United y es por eso que busca de forma inmediata un cambio de aires.

La fórmula, eso sí, al menos de momento, sería la de una cesión y el Barcelona tendrá que evaluar de acuerdo a los requisitos que pida Koeman, quien conoce a la perfección al jugador.

