Manchester United vs. Manchester City juegan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | TV) en el marco de la fecha 20 de la Premier League. El encuentro se llevará a cabo este sábado 14 de enero en el Estadio Old Trafford y arrancará desde las 7:30 a.m. (hora peruana), bajo la transmisión de las señales de ESPN, STAR Plus, Movistar y Fútbol Libre para todos los países de América Latina y Europa. También podrás engancharte al minuto a minuto más completo de todos, así como conocer los canales TV y horarios de este partidazo en Depor.

Manchester United se prepara de cara al duelo ante Manchester City. (Video: Manchester United)

Manchester United vs. Manchester City: probables alineaciones

Manchester United: De Gea; Shaw, Martínez, Varane, Dalot; Casemiro, Eriksen; Antony, Fernandes, Rashford; Martial.

Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Akanji, Aké; De Bruyne, Rodri, Silva; Mahrez, Grealish, Haaland.





