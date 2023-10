Manchester United vs. Manchester City se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO vía ESPN y Star Plus por la fecha 10 de la Premier League. Este compromiso está programado para el domingo 29 de octubre desde las 10:30 a.m. (hora peruana y colombiana) y se disputará en el mítico estadio Old Trafford. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas, alineaciones y todas las incidencias en la web de Depor.

Los ‘Diablos Rojos’ llegan al ‘Clásico de Mánchester’ tras vencer por 1-0 al Copenhague en Old Trafford, por la tercera fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League. El único tanto del compromiso lo hizo el defensor Harry Maguire. Asimismo, el portero André Onana fue el héroe al atajar un penal en el tiempo de descuento.

Eso sí, en la Premier League no le está yendo muy bien al equipo dirigido por Erik ten Hag: se ubica en la octava posición con 15 puntos en nueve fechas disputadas. Ganó cinco partidos y perdió cuatro duelos. Anotó once goles y recibió un total de trece. Necesita comenzar a escalar posiciones, pero le toca enfrentar a su vecino, que está entre los primeros lugares de la tabla.

Manchester City, por su parte, llega a este partido tras vencer por 3-1 al Young Boys por la tercera fecha de la fase de grupos de la Champions League. Recordemos que es el vigente campeón de la ‘Orejona’. Mientras que en la Premier, el cuadro de Pep Guardiola está en el segundo lugar con 21 puntos.

En toda la historia, se realizaron 190 ‘clásicos de Mánchester’. Los ‘Diablos Rojos’ tienen una gran diferencia a su favor, con 78 triunfos, frente a las 59 victorias del elenco ‘citizens’. Asimismo, se han registrado 53 empates. Eso sí, en los últimos años, el City ha comenzado a recuperarse en los enfrentamientos directos.

¿A qué hora juegan Manchester United vs. Manchester City?

El enfrentamiento entre Manchester United y Manchester City por la Premier League comenzará a las 10:30 a.m., hora peruana. El mismo horario rige para los países de Colombia y Ecuador. Para Venezuela y Bolivia será una hora más (11:30 a.m.). Mientras que en Argentina, Chile, Uruguay y Brasil iniciará a las 12:30 p.m.

¿En qué canales ver Manchester United vs. Manchester City?

El esperado encuentro entre Manchester United y Manchester City será transmitido a través de las señales de ESPN, Star Plus, Paramount+, DAZN y Movistar. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto más completo de todos, así como las incidencias del partido en la web de Depor.





