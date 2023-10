¡El mundo del fútbol se paraliza! LDU y Fortaleza chocarán en la final de la Copa Sudamericana 2023. El compromiso se llevará a cabo este sábado 28 de octubre a partir de las 3:00 p.m. (hora peruana). Las acciones tendrán lugar en el estadio Domingo Burgueño Miguel como escenario, para definir al nuevo monarca de esta competencia. Este es el primer enfrentamiento entre ambas escuadras, por un lugar hacia el Mundial de Clubes. ¡Imperdible!

Fortaleza dice presente en este trascendental choque tras dejar en el camino a un peso pesado del fútbol brasileño como lo es el Corinthians. Luego de igualar 1-1 en condición de visitante hizo los deberes frente a su afición venciendo 2 a 0 con anotaciones de Yago Pikachu y Guilherme para lograr el tan ansiado pase a esta final.

El Leão do Pici acumula ocho partidos sin caer en su feudo fruto de seis triunfos y dos empates. No obstante, lejos de su afición arrastra tres encuentros sin sumar de a tres con dos traspiés y una igualdad en su haber.

LDU Quito arriba a Punta del Este tras eliminar a uno de los aspirantes al título como lo era Defensa y Justicia y vaya de que manera. Lo goleó 3-0 en el Estadio Rodrigo Paz Delgado con festejos de Paolo Guerrero (x2) y Lucas Piovi para luego hacer tablas en cero en el Estadio Ciudad de Lanús.

Además, previamente había hecho los deberes frente a Sao Paulo, otro de los máximos candidatos que contaba en sus filas con nombres de la talla de James Rodríguez y Lucas Moura.





¿A qué hora juegan LDU vs. Fortaleza?

El enfrentamiento entre LDU y Fortaleza, por la final de la Copa Sudamericana, comenzará a las 3:00 p.m. del sábado 28 de octubre, hora peruana. El mismo horario rige para los países de Colombia y Ecuador. Para Venezuela, Chile y Uruguay, será una hora más (4:00 p.m.). Mientras que en México, es una hora menos (2:00 p.m.).

En Argentina, será a las 5:00 p.m., mientras que en España dará inicio a las 11:00 p.m. No olvides que en Depor.com puedes encontrar todos los detalles de este partido. A continuación, te proporcionamos el horario en caso de que te encuentres en otro país.





¿Dónde ver el partido de LDU vs. Fortaleza?

Si no quieres perderte ni un minuto de la final de la Copa Sudamericana, puedes sintonizarlo EN VIVO y EN DIRECTO a través de DIRECTV, ESPN 2, STAR Plus, BEIN Sports y Fanatiz. Además, te recomendamos no intentar verlo a través de Fútbol Libre TV, una fuente pirata. ¡No te lo pierdas!





¿Dónde se jugará la final de la Copa Sudamericana?

