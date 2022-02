Manchester United vs. Middlesbrough se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS) en el partido de la cuarta ronda de la FA Cup, este viernes 4 de febrero del 2022 desde las 3:00 p.m. (horario peruano) en el estadio Old Trafford. Sigue el minuto a minuto y las incidencias del duelo por Depor, así como la transmisión por la señal de ESPN, ESPN Play y STAR Plus (+).

Los ‘Red Devils’ vuelven a la acción en el torneo tradicional, en el que eliminaron a Aston Villa (1-0) en la etapa anterior. De su lado, el ‘Boro’ también hizo lo propio porque le ganaron ajustadamente por 3-2 a Mansfield.

¿A qué hora juegan Manchester United vs. Middlesbrough por la FA Cup?

México – 2:00 p.m.

Perú – 3:00 p.m.

Colombia – 3:00 p.m.

Ecuador – 3:00 p.m.

Venezuela – 4:00 p.m.

Bolivia – 4:00 p.m.

Argentina – 5:00 p.m.

Chile – 5:00 p.m.

Paraguay – 5:00 p.m.

Uruguay – 5:00 p.m.

Brasil – 5:00 p.m.

España – 9:00 p.m.

Los ‘Diablos Rojos’ jugará otra vez desde el pasado 22 de enero cuando le ganaron por 1-0 a West Ham en la Premier League. En tanto, los ‘Smoggies’ sí vieron acción el pasado fin de semana en el Championship (la Segunda inglesa) tras derrotar a Coventry.

¿Cómo ver Manchester United vs. Middlesbrough por la FA Cup?

ESPN y Star Plus son las señales habilitadas para ver el partido de la FA Cup que presentará a Manchester United con una gran novedad: Paul Pogba. El volante aparecerá en el once tras superar una lesión que le alejó de las canchas por tres meses.

En más, el entrenador Ralf Rangnick no podrá contar con Edison Cavani, quien estuvo con Uruguay en las Eliminatorias sudamericanas. Sin el ‘Matador’, Cristiano Ronaldo se perfila como el hombre que puede ejercer de ‘9′, alimentado por su compatriota Bruno Fernandes.

De su lado, Middlesbrough apostará por la juventud de Folarin Balogun. El delantero, cedido por el Arsenal hace unas semanas, debe ir como punta ante la cantidad de lesiones. El ex ‘Gunner’ debe ir acompañado por Andraz Sporar.

Manchester United vs. Middlesbrough: alineaciones

Manchester United: De Gea; Dalot, Varane, Maguire, Shaw; McTominay, Pogba; Sancho, Elanga; Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes.

Middlesbrough: Lumley; McNair, Bamba, Fry; Jones, Howson, Crooks, Tavernier, Taylor; Sporar, Balogun

¿Dónde juegan Manchester United vs. Middlesbrough por la FA Cup?





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.