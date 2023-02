Manchester United vs. Newcastle se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) por la final de la Carabao Cup. El duelo se jugará este domingo 26 de febrero desde las 11:30 a.m. (hora peruana) en el Wembley Stadium de Londres. Los ‘red devils’ quieren seguir su repunte en la temporada. Las ‘Urracas’ quieren comenzar a justificar la gran inversión que hicieron para la temporada. El choque será visto en ESPN y STAR Plus para Latinoamérica. No te pierdas todos los detalles en Depor.

El Manchester United llega al encuentro en un momento inmejorable con las aspiraciones intactas de pelear por la Premier League y con la clasificación a octavos de final de la Europa League asegurada tras derrotar al Barcelona el pasado jueves.

Los dirigidos por Erik ten Hag han convertido al United en uno de los equipos más temidos de Europa en las últimas semanas y tienen la oportunidad de seguir consolidando ese momento si consiguen su primer título de la campaña este domingo.

El Manchester United prácticamente ha paseado en todas las rondas de la actual Carabao Cup y tras permitirle dos goles al Aston Villa en la lejana tercera ronda del torneo, los Diablos Rojos dejaron en blanco al Burnley, Charlton y en dos partidos al Nottingham Forest con diez goles a favor y cero en contra.





Manchester United vs. Newcastle: horarios en el mundo

México – 10:30 a.m.

Perú – 11:30 a.m.

Colombia – 11:30 a.m.

Ecuador – 11:30 a.m.

Bolivia – 12:30 p.m.

Venezuela – 12:30 p.m.

Estados Unidos – 12:30 p.m.

Argentina – 1:30 p.m.

Uruguay – 1:30 p.m.

Brasil – 1:30 p.m.

Paraguay – 1:30 p.m.

Chile – 1:30 p.m.





Ubicado en el quinto puesto de la actual Premier League, el Newcastle necesita una victoria este domingo para comenzar a justificar la gran inversión hecha durante el pasado mercado de invierno con la intención de reforzar su plantilla.

Al igual que el United, las Urracas solo tuvieron problemas para avanzar en la lejana tercera ronda cuando debieron llegar a penales para eliminar al Crystal Palace. De ahí en adelante despacharon al Bournemouth, Leicester y Southampton con seis goles a favor y solo uno en contra.

Precisamente la defensa es el fuerte del equipo que comanda Eddie Howe, ya que son el equipo que menos goles ha concedido en la actual temporada de Premier League con apenas 15 en contra.





Manchester United vs. Newcastle: probables alineaciones

Manchester United: David de Gea; Aaron Wan-Bissaka, Raphael Varane, Lisandro Martínez, Tyrell Malacia; Casemiro, Fred; Antony, Bruno Fernandes, Marcus Rashford; Wout Weghorst.

David de Gea; Aaron Wan-Bissaka, Raphael Varane, Lisandro Martínez, Tyrell Malacia; Casemiro, Fred; Antony, Bruno Fernandes, Marcus Rashford; Wout Weghorst. Newcastle: Martin Dubravka; Kieran Trippier, Fabian Schär, Sven Botman, Dan Burn; Sean Longstaff, Bruno Guimaraes, Joe Willock; Miguel Almirón, Alexander Isak, Allan Saint-Maximin.





Manchester United vs. Newcastle: ¿dónde jugarán?





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.