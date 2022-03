Es una de las leyendas de los ‘red devils’, y en un futuro no muy lejano quiere alargar su trayectoria en Old Trafford pero desde el banquillo. Wayne Rooney, actual técnico del Derby County, aseguró que si, después de su exitosa carrera como futbolista, se ha convertido en entrenador, es para dirigir algún día al Manchester United. También habló de su relación con Cristiano Ronaldo, quien es “jodidamente molesto”, y un ‘no’ a Ferguson a lso 14 años.

El máximo goleador de la historia de los ‘Diablos Rojos’ se encuentra inmerso en una ardua pelea para conseguir salvar al Derby County del descenso a la League One (Tercera división). Los ‘Rams’ son colistas con 25 puntos, a ocho de la salvación, tras haber sido sancionados con la pérdida de 21 unidades por problemas económicos.

“La principal razón por la que comencé a entrenar es para llegar al Manchester United”, dijo en una entrevista con ‘The Sun’ Rooney, quien también confirmó que le ofrecieron dirigir al Everton tras el despido de Rafa Benítez.

“Quiero entrenar al United. Sé que aún no estoy preparado, pero tengo que asegurarme de que algún día pasará”, añadió el delantero inglés.

Su relación con Cristiano

En la misma entrevista, el exinternacional inglés, reveló que Cristiano Ronaldo a la fecha sigue siendo un buen amigo suyo, pero explicó que cuando han tenido que enfrentarse en el campo, eso ha quedado de lado. Y contó lo que pasó en el Mundial del 2006, cuando Portugal e Inglaterra se cruzaron.

“Cristiano era tan bueno y tan jodidamente molesto al mismo tiempo. Probablemente no sea tan bueno ahora, pero seguramente siga siendo igual de molesto”, aseguraba en tono de broma Rooney, que aún recuerda el Mundial de 2006 cuando fue expulsado después de una acción con CR7.

“Le gusta tirarse. No tuve ningún problema con Cristiano. Hablé con él en el túnel. Le dije: ‘No tengo ningún problema con que me expulses’. Porque yo me pasé la primera parte intentando que lo amonestaran por tirarse al suelo”, explicó.

Rechazó una oferta a Ferguson a los 14 años

Rooney, que fichó por el Manchester United en el 2004, también recordó otro momento cuando era apenas un adolescente y Sir Alex Ferguson intentó llevarlo a Old Trafford.

“Ferguson trató de firmarme cuando tenía 14 años. Estaba hablando por teléfono con mi mamá y mi papá. ‘Alex está al teléfono, el Manchester United quiere ficharte’, me dijeron. ‘Dile que se vaya a la mierda. Quiero jugar en el Everton’, contesté”, apunta.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.