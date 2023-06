Ilkay Gündogan está por terminar contrato con el Manchester City y todavía no ha firmado la renovación que le ofrecieron en el mercado de fichajes de verano. A pesar de que Pep Guardiola confía en retenerlo, el DT ya está en búsqueda de un nuevo mediocampista en caso de que el jugador alemán decida mudarse a Barcelona. Desde Inglaterra reportan que el entrenador está interesado en fichar a Mateo Kovacić del Chelsea, quien también quiere llegar al Etihad Stadium.

De acuerdo con Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de pases, el club ‘citizen’ está convencido en adquirir los servicios del croata y solo faltan algunos detalles para cerrar el acuerdo con el conjunto londinense. Los términos personales fueron acordados hace dos semanas y el futbolista también desea mudarse a la ciudad de Mánchester.

Asimismo, el comunicador apuntó de que el vigente campeón de la Champions League tratará de completar el fichaje esta semana. Para el entrenador catalán es importante la llegada de nuevos centrocampistas porque jugadores como Gündogan y Bernardo Silva (claves en el triplete conseguido) podrían salir en este mercado.

Después de cinco años en la capital inglesa, Kovacić podría cambiar el sur del país por el norte. Según informa el diario AS, la directiva del Manchester City ha ofrecido alrededor de 30 millones de euros por el mediocampista. Un fichaje relativamente barato para reforzar el centro del campo del que es considerado el mejor equipo del mundo.

Mateo Kovacic es el mediocampista titular del Chelsea. (Foto: Getty Images)

El jugador de los ‘Blues’ cumplió 29 años recientemente y ha tenido ofertas de diferentes clubes de Europa. Una de las más fuertes era la del Bayern Múnich, pero finalmente ha preferido la del equipo de Pep. Recordemos que el Chelsea lo fichó procedente del Real Madrid en 2018 por un monto que asciende a 45 millones de euros.

Guardiola descartó fichaje de Mbappé

Kylian Mbappé reveló su deseo de no seguir en el PSG cuando termine su contrato en junio de 2024 y son muchos los clubes que están interesados en su fichaje. Sin embargo, Pep Guardiola reveló que el Manchester City no desea contratar a ‘Kiki’. “No estamos en la carrera por Mbappé. Ya saben adonde quiere ir”, señaló, dejando entender entre líneas que el francés tiene como siguiente destino el Real Madrid.





