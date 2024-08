La llegada de Moisés Caicedo al Chelsea causó un revuelo en el mercado de fichajes de la Premier League. Aunque su nombre estuvo asegurado al Liverpool por Jürgen Klopp, entonces entrenador, el joven ecuatoriano optó por seguir su corazón y fichó por el club londinense. A pesar de que su talento en el Brighton lo llevó a ser querido por diferentes instituciones, su inicio con los ‘Blues’ no fue nada sencillo: tuvo que afrontar la presión de jugar en un equipo con grandes exigencias. Si bien es cierto que su presente con el conjunto inglés es mejor, el mediocampista, previo a jugar contra el Real Madrid, reveló detalles sobre su llegada al club y cómo pasaron sus primeros meses, que fueron un calvario según sus propias palabras.

En agosto del año pasado, Chelsea invirtió USD 146 millones para adquirir los derechos deportivos de Caicedo, marcando la transferencia más costosa en la Liga Inglesa y la mayor para un futbolista ecuatoriano. A pesar de que Liverpool presentó una oferta similar, el jugador optó por fichar por los ‘Blues’. “Todavía recuerdo lo que viví hace un año. Fue una decisión difícil porque Liverpool es un equipo grande, pero Chelsea estuvo interesado un par de meses antes. Sentí que no podía desaprovechar esta oportunidad”, explicó.

Asimismo, explicó que su salida del Brighton no fue fácil de concretar. Sin embargo, los londinenses demostraron el punto de equilibrio que hizo que el mediocampista se inclinara por ellos: no lo abandonaron en un momento complicado, tal como reveló en una conferencia de prensa. “El Chelsea estuvo conmigo un par de meses. No podía prescindir de ellos porque estuvieron conmigo en los momentos difíciles cuando el Brighton no quería dejarme ir. Fue una decisión difícil pero, seguro, al 100%, sabía que quería ir al Chelsea”.

Casi un año después de su llegada, Caicedo anotó un gol y aportó con cuatro asistencias en 48 partidos. Aunque estos números son positivos y el mediocampista se mostró como una opción importante para recuperar balones y liderar el ataque, su inicio con el club estuvo marcado por dudas. “El comienzo fue duro porque, cuando estaba en Brighton, la presión era menor. En el Chelsea es diferente. Sentí presión porque conocía el club y su historia, los jugadores que estaban allí. Estás en un club grande y siempre tienes que ganar todos los partidos”, comentó.

Las críticas a su rendimiento, junto con las altas expectativas puestas en él como una de las joyas del fútbol moderno y la esperanza de que pudiera rescatar a un cuadro en crisis por los malos resultados, afectaron la confianza del futbolista. Esta situación hizo que su nivel de juego fuera inferior al que mostró con los ‘Gaviotas’. “La perdí. Tengo la calidad y sé el jugador que soy. Pero a veces, si no eres fuerte mentalmente, es difícil. Después de los últimos cuatro o cinco meses, me sentí más cómodo en el club”, reveló.

El futbolista de 22 años llegó como una de las jóvenes contrataciones, que en ese momento estaba dirigido por Mauricio Pochettino. A pesar de las dificultades, el DT fue uno de los primeros en apoyarlo, brindándole el respaldo necesario para que pudiera marcar la diferencia. Anteriormente, el estratega lo defendió ante las críticas y destacó que el ecuatoriano necesitaba paciencia para mostrar su potencial.

“Mucha gente a mi alrededor me ayudó. Pochettino y su equipo estuvieron conmigo cuando sentí que ya no era el mismo. Les dije: ‘Por favor, ayúdenme porque quiero demostrar mi calidad, mi fútbol’. Ellos estuvieron conmigo. Tengo una persona fuera del club que me ayudó mucho a quitarme la presión de encima. Un chico me dijo: ‘Moisés, eres un buen jugador, puedes hacer lo que quieras en el campo. Sólo confía en ti mismo. Si el Chelsea pagó tanto dinero por ti es porque eres un muy buen jugador’”, comentó ‘Moi’

Pero eso no es todo. El volante también mencionó que recibió el apoyo de personas externas, lo cual le ayudó a reducir la presión que sentía al vestir la camiseta de un club grande y le permitió mostrar lo mejor de su juego. “Tengo una persona fuera del club que me ayudó mucho a quitarme la presión de encima. Un chico me dijo: ‘Moisés, eres un buen jugador, puedes hacer lo que quieras en el campo. Sólo confía en ti mismo. Si el Chelsea pagó tanto dinero por ti es porque eres un muy buen jugador’”, contó.

¿Qué se le viene al Chelsea?

Después del enfrentamiento contra el equipo español, Chelsea tiene programados dos partidos amistosos adicionales antes de que comience la Premier League. Estos encuentros serán contra clubes destacados del fútbol mundial. El propósito de estos choques es permitir que el entrenador Enzo Maresca evalúe y ajuste su estrategia para encontrar la alineación y formación más efectiva para su equipo, asegurándose de que el equipo esté bien preparado y en su mejor forma al inicio de la temporada.

El próximo duelo será contra el Inter de Italia, programado para el domingo 11 de agosto a las 9 de la mañana (hora de Perú). Posteriormente, los londinenses se enfrentarán a un viejo conocido: el Manchester City. Este partido está previsto para el domingo 18 de agosto a las 10:30 de la mañana (hora de Perú). Luego de estos amistosos, Chelsea comenzará a disputar los partidos oficiales de la Liga Conferencia, donde participará en los playoffs. Es importante destacar que, para esta competición, aún no tienen rival confirmado, pero el primer partido se llevará a cabo el 22 de agosto.









