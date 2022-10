El nombre de Erling Haaland es más que una moda en Inglaterra y muchos se muestran sorprendidos con los números que ha podido lograr en su corto paso por la Premier League. Es más, cerca de 400 000 hinchas firmaron una petición para que no juegue el torneo argumentando que es un robot. Este fin de semana, Guardiola se sumó a esta tendencia, pero lanzó una broma hacia el noruego.

“Estoy muy decepcionado con él, no marcó 3 goles. Por eso la petición de echarlo de la Premier League porque es un robot no va a suceder. Eso es bueno (risas)”, dijo, entre risas, el entrenador español, en conferencia de prensa luego del partido de Manchester City por el torneo de Inglaterra.

Guardiola se refirió a Haaland y declaró estar "decepcionado". (ESPN)

Estas declaraciones demuestran el buen ambiente que se vive en el vestuario de los ‘ciudadanos’, los buenos resultados acompañan también a la racha goleadora del jugador quien recién se incorporó para esta temporada. Además, Guardiola ha mostrado una buena relación.





La respuesta de Haaland

A través de redes sociales, el delantero noruego no tardó en responder a la broma del director técnico y cito el tweet de las declaraciones acompañado de un gif de robot. Sobre la petición de los hinchas aún no se ha pronunciado, pero todo cabe indicar que no tiene problemas o molestias con la comparación.

Erling Haaland respondió a Guardiola sobre sus declaraciones post City vs. Southampton. (Twitter)

La victoria de Manchester City ante Southampton

Erling Haaland ha sido el autor del gol del 4-0 entre Manchester City y Southampton en partido válido por la Premier League inglesa. El delantero noruego volvió a lucir su efectividad goleadora para decretar el triunfo definitivo de los ‘Citizens’ en la novena jornada del campeonato local.

Tras los goles de Cancelo, Foden y Mahrez, ya solo había que esperar a Haaland, que también quería apuntarse a la fiesta. Y, como no, fue Cancelo, con una asistencia desde la línea de fondo, quien provocó el éxito del noruego, que ya suma 20 goles en los 13 encuentros que ha disputado este curso.

Fue el final perfecto para una tarde perfecta para Cancelo, que, por una vez, eclipsó al siempre voraz Haaland. Ahora, el City es líder y el Arsenal deberá ganar al Liverpool para recuperar el primer puesto.





