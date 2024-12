Por primera vez en su carrera, Pep Guardiola está en un momento que nunca ha vivido antes como entrenador. Acostumbrado a tener una carrera casi impecable marcado solo por el éxito, el técnico catalán vive su etapa más crítica: con siete partidos consecutivos sin conocer la victoria. La crisis de resultados han encendido sin duda las alarmas en Manchester City. Sin embargo, el DT, fiel a su estilo, ha puesto la cara para hablar sobre cómo espera revertir la situación y la posibilidad de traer refuerzo en el mercado de pases de enero.

En la conferencia previa a su siguiente duelo ante Nottingham Forest, donde buscarán acabar la mala racha de seis derrotas y un empate, Guardiola respondió ante las preguntas de la prensa sobre este mal momento. “No nos compadecemos de nosotros mismos, yo no me compadezco de mí mismo. Es lo que es, hay que aceptarlo [...] Si tenemos todo el equipo disponible esta temporada, estaremos cerca del nivel que tuvimos el año pasado”, dijo el DT.

Justamente, el nivel de la plantilla viene siendo muy cuestionado por la prensa y los hinchas, en especial los focos se centran en Kevin de Bruyne, el jugador que organiza la elaboración en el City y pieza clave en el esquema de Guardiola. “Está más cerca e incluso mejorando. Los últimos días está incluso mejor”, siendo optimista en su reincorporación al ritmo del equipo; otro que también volvería sería John Stones en la defensa.

Guardiola también se refirió al tema del arco, una posición en la que Pep ha estado rotando, entre Ederson y Stefan Ortega. Justamente, el arquero alemán fue titular en la derrota del Liverpool por 2-0. “Ederson es el número uno del Manchester City, Stefan el número dos. Pero quizás Stefan continúe, ya veremos en los próximos partidos. [Ederson] reaccionó muy bien [por no atajar ante Liverpool]. Nos conocemos desde hace ocho años, nueve años”, aseguró.

Por otro lado, recalcó la importancia que tendrá el público para la inyección anímica y poder estar más cerca de volver a la senda del triunfo. “Los necesitamos. La situación es la que es y los necesitamos. Siempre han estado ahí. Ellos saben lo que estos muchachos han hecho, lo que este equipo ha hecho en la última década. Muchos buenos momentos que vivimos juntos, y saben que necesitamos el apoyo. Todos nosotros, especialmente los jugadores, somos seres humanos, y por supuesto ellos están dispuestos como siempre a darlo todo para intentar cambiar la dinámica”, finalizó.

Desde Inglaterra señalan la razón de la crisis

La mala racha de Guardiola ha expuesto posibles rupturas en la interna del equipo. Medios ingleses aseguran que Guardiola y Kevin de Bruyne estarían peleados y esa pelea dentro del vestuario habría hecho efecto en el resto del grupo, ante la falta de entendimiento del catalán con el grupo. Si bien las lesiones han cortado regularidad esta temporada al belga, ya está totalmente recuperado y aún así su participación ha pasado a segundo plano.

“Algo está pasando, pero Guardiola tiene el control total del club, ha ampliado su contrato y probablemente solo esté esperando a la ventana de fichajes de enero. Lo de De Bruyne es inusual, rato”, dijo Gary Neville, referente en Inglaterra. “No estoy intentando causar más problemas al City, pero algo no está bien entre esos dos”, agregó Jamie Carragher.

Mientras que Micah Richard, exjugador del City, cree que la posible partida del belga a Arabia Saudita, la cual incluso se habló a inicio de esta temporada, estaría afectando la relación. “De Bruyne tuvo algunos minutos, pero después del parón internacional no fue titular y no volvió a serlo. La posibilidad de que se vaya a Arabia Saudita a finales de año, me parece que hay algún tipo de grieta entre ellos”, sostuvo el exdefensor.

