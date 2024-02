Manchester City consiguió una importante victoria ante Brentford (1-0), lo cual le permitió escalar posiciones en la Premier League de Inglaterra. Erling Haaland fue protagonista del partido con un gol a los 71′ para darle la victoria a los ‘Citizens’. Las últimas semanas no han sido fáciles para el jugador y Pep Guardiola, su actual DT, se encargó de dar algunos apuntes sobre lo que ha venido pasando en vida personal.

“De joven, un amigo me explicó que cuando un delantero marca muchos goles, lo mejor es no criticarlo. Porque te cerrará la boca. Siempre aparece, tarde o temprano. Estuvo fuera dos meses y la semana pasada fue muy dura para él, perdió a su abuela. No es fácil para nadie, y después de dos meses fuera tampoco llegaba en su mejor momento, pero lo necesitábamos para un partido como el de hoy”, mencionó Guardiola en conferencia de prensa.

Respecto a la necesidad de tenerlo para este partido: “Hablamos sobre el fallecimiento de su abuela, sobre cómo se siente. Fue duro para él y para su padre, pero en este tipo de partidos necesitas un jugador así, no había espacios. No podíamos poner a De Bruyne porque tiene molestias”.

Erling Haaland tiene contrato con Manchester City hasta junio de 2027. (Foto: EFE)

Sobre el rival de turno, apuntó que no dejan los mismos espacios y por ello era un poco más complicada la aparición del noruego. El estratega español tiene a Erling Haaland como una de sus principales figuras en ataque, a pesar que no tuvo presencia en los últimos partidos.

“El Brentford es un equipo muy complicado. Quizá puedas romper sus líneas en transiciones como hizo el Liverpool, pero no ofrecen espacio alguno. Ya la temporada pasada perdimos seis puntos contra ellos. En esta, por suerte, hemos podido ganar los dos partidos, pero es un equipo muy complicado. Desde que empieza el partido, cada saque de banda, cada jugada a balón parado, cada córner, saque de portería… es una amenaza, pueden marcar”.





El récord de Erling Haaland

Este martes, Erling Haaland volvió a entrar a los libros de historia del fútbol. El noruego ha anotado a todos los equipos que se ha enfrentado, desde su llegada a la Premier League. Sí, parece difícil de creer, pero Brentford era el último que le faltaba.

Manchester United y Fulham son los equipos que más han sufrido al futbolista, recibiendo 5 goles. Wolverhampton, Crystal Palace, Everton, West Ham y Nottingham Forest recibieron 4. Actualmente, solo en Premier League, Haaland tiene 53 anotaciones.

Erling Haaland anotó a todos los equipos que enfrentó en Premier League. (Foto: Premier League)





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Kylian Mbappé anuncia su adiós