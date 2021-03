Aún libra una batalla dolorosa y que lo llevó a vivir un infierno. A día de hoy se encuentra en buen lugar, pero continúa dispuesto a hablar de su experiencia con el fin de que esta pueda ayudar a otros. El exportero del Manchester United, Roy Carroll, contó en diálogo con el ‘Daily Mail’ cómo ha sido su lucha contra el alcoholismo y la depresión.

“Estaba en una habitación oscura y bebía mucho. No tuve ayuda externa. Nadie sabía qué me pasaba porque nunca hablé de eso. Todo el mundo pensaba que era el chico más feliz del mundo, pero me iba a casa, cerraba la puerta y me golpeaba la cabeza contra la pared. Me tomaría unas copas para intentar olvidar”, contó.

Sus problemas empezaron en el 2006, cuando jugaba en el West Ham. Por entonces sufrió una lesión en la espalda que lo obligó a estar encerrado en casa, una situación para la que, revela, no estaba listo.

“Nunca había tenido una lesión prolongada antes y poco a poco me iba metiendo en un agujero más profundo. No estaba preparado mentalmente para eso“, explicó.

La bebida, entonces, fue su vía de escape de Carroll. “Para mí, fue como deshacerme de la depresión. Bebía y me olvidaba de eso. Peo al día siguiente, las cosas empeoraban y volvía a beber. Eso no funciona. Fui a rehabilitación porque otros querían que lo hiciera: mi esposa, mi agente y mis amigos. Yo no veía que me pasara nada, ése era mi mayor problema”.

“Tenía mucho tiempo libre, mi forma de beber era una locura. Si no me hubiera detenido, no estaría aquí hoy. No creo que mi cuerpo lo hubiera resistido. Nunca estuve en esa etapa en la que me hubiera suicidado, pero habría muerto por la bebida”, continuó.

Sigue en actividad

Con 43 años, ahora forma parte del FC Mindwell, un club solidario formado por jugadores que han tenido que hacer frente a problemas de salud mental, el guardameta está cada vez más involucrado en la causa de concienciar a la sociedad sobre estos desafíos.

“He estado fuera de la bebida durante 10 años”, dice al tiempo que avisa: “Pero la depresión vuelve de vez en cuando. Nunca me voy a deshacer de eso. Esto le puede pasar a cualquiera que tenga depresión y beba mucho en casa”, concluyó.

