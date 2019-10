La relación no da para más: Manchester United está listo para contratar un nuevo técnico en enero

Manchester United no vive el mejor de sus momentos. Los de Old Trafford se encuentran en la doceava posición de la Premier League c on nueve puntos, mientras que el primero, Liverpool, tiene 24. La situación cada vez está más critica.

Los directivos ya piensan que es hora de cambio, por lo que ya están en la búsquedas de refuerzos para enero. La posible salida de Paul Pogba hará la situación más difícil, debido a que es el encargado de mover los hilos del equipo. La cabeza del técnico también pende de un hilo.

Las situación está tan mal que el entrenador Ole Gunnar Solskjaer , decidió cerrar sus redes sociales, ante la presión de los mensajes que los hinchas le enviaban por mensajes.

El cambio ayudaría a darle un respiro a la afición. Sería positiva porque el futuro director deportivo ya conocería a la perfección la manera de trabajar del club.



El medio inglés. 'The Telegraph', afirma que las cabezas de los 'Red Devils' están buscando a un DT. La cúpula cree que un ex jugador del club debe tomar el mando del plantel. Este tiene que haber sido importante en la historia y que tenga un buen número de temporadas; sin embargo, no se descarta ninguna otra opción.

¿Manchester ya tiene al elegido?

Massimiliano Allegri , quien estaría dispuesto a tomar las riendas de un Manchester United que marcha en capa caída en la Premier League, donde se ubica en la casilla 12, con solo dos triunfos en ocho fechas.

El técnico italiano dejó esta temporada la 'Juve', actualmente está libre y desde Italia adelantan que le daría el 'sí' a los 'Diablos Rojos', pero con una condición: que sea nombrado como el nuevo estratega en las siguientes semanas, lo cual supondría que el club cese a Ole Gunnar Solskjaer. Así lo informó 'La Gazzetta dello Sport'.



