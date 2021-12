La Premier League canceló otro partido de la competición. Este jueves, la organización emitió un comunicado para informar que el duelo entre Leicester City y Tottenham fue suspendido por casos confirmados de coronavirus en el plantel de los ‘Foxes’. El cuadro entrenado por Brendan Rodgers iba a ser local en el estadio King Power.

“A la luz de la nueva información, Leicester solicitó que se cancele el partido debido a un brote en curso dentro del equipo, lo que ha resultado en que más jugadores y personal den positivo por COVID-19 hoy. Esto ha dejado al club con un número insuficiente de jugadores disponibles para cumplir el partido”, explica la nota oficial.

Asimismo, la Premier League y la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido ordenaron el cierre del centro de entrenamiento de los ‘Zorros’ para frenar el brote entre los integrantes del plantel de futbolistas y otros trabajadores de la institución.

En la misma línea, el campeonato inglés lamentó dar este tipo de noticias, pese a que en los últimos días ya tuvo casos similares que provocaron las postergaciones de choques como Tottenham-Brighton, Brentford-Manchester United y Burnley-Watford. En tal contexto, no se descarta que más adelante se presenten casos parecidos.

Tottenham, que se alistaba para volver por primera vez desde el 5 de diciembre, reportó hasta más de 15 casos positivos. Por esa razón, los ‘Spurs’ no jugaron en la Conference League contra Rennes el jueves 9, ni con Brighton el domingo 12. Ahora, el elenco de Antonio Conte sumará otro choque pendiente frente a Leicester. Encima, la entidad de Londres no pudo medirse a Burnley por problemas relacionados con el clima: la nieve impidió el desarrollo del juego.

Premier League anuncia cancelación del partido entre Leicester City y Tottenham. (Foto: Captura de Twitter)

¿Qué dicen los protagonistas de la Premier League?

Thomas Frank, técnico del Brentford, cuyo equipo tiene 13 jugadores y miembros del cuerpo técnico contagiados por COVID-19, pidió este jueves el aplazamiento de la jornada 18 de la Premier League, este fin de semana, para frenar la propagación del coronavirus.

“Creemos que deberíamos aplazar la jornada completa de la Premier League el próximo fin de semana”, declaró Frank, después de que su encuentro contra el Manchester United previsto el martes se pospusiera por un brote de casos en los ‘Red Devils’.

“El número de casos de COVID-19 explota en todos los clubes. Todo el mundo se enfrenta a eso (...) Postergar esta jornada y también la Copa de Liga daría a todo el mundo al menos una semana o cuatro o cinco días para desinfectar. Eso permitiría romper la cadena (de contagios) en todos los clubes”, sostuvo el entrenador danés.

Por su parte, el entrenador de Liverpool, Jurgen Klopp, exigió el miércoles más transparencia en torno a los casos de coronavirus. “Desde mi punto de vista, no entiendo en absoluto por qué no somos más abiertos sobre el tema. Mucha gente se contagia de COVID-19 en este momento, es un hecho. Si me contagio, y espero que no, lo habría dicho sin ningún problema”, señaló el técnico germano.

“¿Por qué lo estamos ocultando? ¿Por qué nadie dice la cantidad de jugadores afectados? Siempre es un cierto número de jugadores y del cuerpo técnico. Vamos, dilo, para que todos entiendan por qué no podemos jugar”, concluyó Klopp.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.