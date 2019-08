Una vida de obstáculos: Roberto Firmino, el brasileño 'tachado' por Europa que conquistó Liverpool [PERFIL]

Segundas oportunidades. En el fútbol como en la vida, cada quien es dueño de su propio destino. Y quien mejor para decirlo que el actual delantero brasileño del Liverpool : Roberto Firmino. El popular 'Bobby', como es conocido en Inglaterra por los hinchas 'Reds', pasó de vender agua de coco en Maceió- lugar donde nació - a conquistar la Champions League en un increíble cierre de temporada. Un premio más que merecido para alguien que dedicó todos sus esfuerzos y recursos a triunfar con la pelota.

El actual '9' del Liverpool y de la selección de Brasil tuvo una infancia complicada. Empezando por el hecho de que sus padres no querían que se dedicase al fútbol, Firmino siempre fue de esos chicos que le gustaba nadar contra la corriente. ''Cuando era niño, mis padres no querían que yo me dedicase a esto. Ellos solo querían que estudiara. A veces, incluso, me encerraban en cada, pero yo saltaba un muro por la puerta trasera'', recuerda el ahora delantero de 27 años y de poco más de 1.81 metros de estatura.

Lo de Firmino era el fútbol, no cabe dudas. Ya con 16 años, a sus padres no les quedó de otra que apoyar a su hijo con su carrera. Así fue como entró a un club local conocido como CRB, para luego ser traspasado al Figueirense. El cambio le chocó, y mucho. Roberto llamaba los primeros días a su casa llorando. La familia lo era todo para él, pero también estaba el fútbol. Y así lo entendió. Se acostumbró y empezó a hacer lo que mejor sabía: destacar. Su fútbol era ya una realidad, y desde el Viejo Continente ya empezaban a llamar a su puerta.

Europa le da la espalada

Nadie tiene la vida comprada, y Firmino es un claro ejemplo de ello. A él nunca le regalaron nada. Todo lo que logró lo consiguió por virtudes propias. ¿Le costó? Claro que sí. Solo basta con recordar el día que fue deportado de España cuando aún era un adolescente. El hecho ocurrió en el aeropuerto de Barajas en Madrid, el mismo en el que 'Bobby' debía de hacer un trasbordo para llegar Francia donde el Olympique de Marsella lo esperaba con los brazos abiertos para una prueba que nunca llegó.

Derrotado, un joven Roberto Firmino se vio obligado a volver a Brasil sin pena ni gloria. ''Él iba a Francia y debía hacer escala en España. Era solo una escala. Pero en ese momento, todo brasileño que quería entrar en ese país debía mostrar una serie de documentos, como por ejemplo una tarjeta de crédito con un determinado monto'', contó Erasmo Damiani, coordinador de los juveniles del Figueirense, acerca de aquella lamentable experiencia.

La desazón fue tan grande para el delantero que llamó llorando a su mamá en Maceió porque ni él ni su representante pudieron pasar siquiera migraciones pese a contar con una invitación especial desde Marsella. Sin embargo, luego de este trago amargo, la vida volvería a sonreírle a Firmino un mes después pues el club le envió otro pasaje, pero esta vez con destino directo a Francia. No obstante, nuevamente Europa le daría la espalda y tras no superar las pruebas con el Olympique de Marsella, volvió a casa.

Ya en Brasil y con la mayoría de edad cumplida, Firmino tenía claro que debía 'romperla' en el Figueirense en la Segunda División. Dicho y hecho. Su equipo ascendió y con ocho goles suyos, el atacante brasileño fue la sensación de aquel campeonato al punto de ser nombrado como el jugador revelación del torneo. Título que le valió para que al año siguiente migrara a Alemania.

Al TSG 1899 Hoffenheim por ¡4 'palos'!

Curiosa anécdota. Luego de volver de Europa a Brasil en dos oportunidades, Firmino jamás se dio por vencido y continuó jugado al fútbol en el Figueirense, club con el que alcanzó el ascenso a la Primera División del Brasileirao pero con el que no pudo debutar en la máxima categoría debido a una oferta irrechazable desde Alemania por cuatro millones de euros.



Pero, ¿cómo se gestó esto? Pues según dicen, toda la operación se llevó a cabo gracias al videojuego 'Football Manager', en el que Firmino al parecer era muy bueno. O al menos lo era lo suficiente como para llamar la atenciónde un ojeador del Hoffenheim a tal punto que acabo fichándolo para el conjunto teutón en el 2010. Eso sí, su arribo trajo consigo varias críticas de la hinchada por el monto que se tuvo que pagar por un jugador de 18 años.

Roberto Firmino permaneció en el Hoffenheim por cuatro temporadas, antes de fichar por el Liverpool en 2015.

Sin embargo, una de esas cosas mágicas que tiene el fútbol es que un día eres criticado y al otro, ovacionado. Y esto fue justamente lo que pasó con Firmino. El brasileño supo ganarse el corazón de los fieles seguidores del Hoffenheim a lo largo de cuatro años en los que disputó un total de 153 partidos, convirtiéndose en uno de los jugadores que más choques ha disputado con el club en toda su historia. Además, 'Bobby' anotó un total de 49 tantos antes de poner su mira en Inglaterra.

El salto más grande en su carrera: Liverpool

Ya en el verano del 2015, Roberto Firmino pegaría el salto de la Bundesliga a la Premier League por un monto total de 40 millones de euros. Es así que al día de hoy, el delantero brasileño es una de las piezas imprescindibles del Liverpool de Jurgen Klopp, asi como también lo son sus compañeros Mohamed Salah y Sadio Mané, con quienes ha formado uno de los tridentes ofensivos más temibles de toda la historia del deporte rey.

Y es que, valgan verdades, los números de Firmino con el Liverpool han ido en aumento con el pasar de las temporadas. En su primer año en Anfield, 'Bobby' marcó 11 goles, en la segunda 12 y ya en la tercera campaña se destapó como uno de los goleadores del conjunto 'Red' con nada más y nada menos que 27 anotaciones. Es así que sin ser un '9' natural, el brasileño aprendió a desmarcarse para ayudar en el mediocampo

Su primera Champions

Si hay algo que Firmino siempre ha tenido claro desde que pisó por primera vez un terreno de juego, eso es ganar. Y es que luego de perder aquella recordada final de la Champions League frente al Real Madrid, nada ni nadie en Liverpool volvería a ser como antes. La derrota en Kiev por 3-1 los hizo más fuertes, y el '9' brasileño no fue ajeno a esto pues en la siguiente campaña (2018-19) saldría renovado y con más ganas de 'mojar' que nunca.

Es así que tras superar una apretada fase grupos por diferencia de goles, el Liverpool de Roberto Firmino fue venciendo uno a uno a sus rivales de turno desde los octavos de final hasta alcanzar la tan anhelada final ante el Tottenham luego de dar el batacazo en Anfield contra el Barcelona en una serie que terminaría con un 4-3 a favor de los 'Reds'. En todo el torneo, el brasileño acabaría como uno de los goleadores de su equipo con 4 anotaciones.

Así celebró Firmino la obtención de su primera Champions League con el Liverpool en la temporada 2018-19.

El llamado de la selección de Brasil

Desde que dio sus primeros toques con el balón, Firmino siempre fue un jugador a tener en cuenta por la selección de Brasil. Claro está, esto dependería mucho de su madurez deportivo puesto que para nadie es un secreto que en tierras cariocas abundan los ''magos'' con el balón. Es así que la 'Canarinha' llega a su vida en el 2011, cuando Ney Franco lo incluye en la lista de los 30 pre-convocados para disputar la Mundial Sub-20 del mismo año.

Sin embargo, 'Bobby' no sería llamado en aquella oportunidad por Brasil debido a que el Hoffenheim - club dueño de su pase en aquel entonces - tomó la decisión de no dejar ir a su reciente fichaje para que este pueda integrarse al equipo en la pretemporada. Firmino, así, no volvería a saber nada más de la selección hasta el 2014, cuando Dunga lo llama para jugar un par de partidos amistosos ante Turquía y Austria.

Firmino debutó con la camiseta de Brasil el 12 de noviembre del 2014 ante los turcos, jugando apenas el último cuarto de hora del partido. No obstante, contra Austria, el delantero disputaría los 90 reglamentarias desde pitazo inicial e incluso anotaría su primer gol con los colores de su selección. Posteriormente, disputaría con la 'Canarinha' la Copa América del 2015 celebrada en Chile, el Mundial de Rusia 2018 y la reciente Copa América del 2019.

La Copa América se queda en casa

El 2019 será un año que Roberto Firmino no podrá olvidar nunca en la vida. Y es que sería en esta temporada en la que los logros tanto individuales como colectivos finalmente darían sus frutos. Luego de coronarse campeón de la Champions League 2018-19 con el Liverpool, 'Bobby' tendría delante de él la oportunidad de sumar un título más en su palmares, esta vez con su selección.

A mediados de mayo, el entrenador de la selección mayor de Brasil, Adenor Leonardo Bacchi 'Tite', hizo pública la convocatoria de la 'Canarinha' para lo que sería la disputa de la Copa América 2019 en territorio carioca. Y sí, como era de esperarse, Firmino fue llamado junto a otros veintidós jugadores de grandísimo nivel para lograr alcanzar el sueño de coronarse campeón en casa y ante su gente.

Clave en el esquema táctico de Brasil, Firmino y el resto de sus compañeros arrancaron su participación en el torneo ante la difícil escuadra de Bolivia. El partido acabó con un triunfo local por 3-0 y Brasil de a pocos y con el pasar de los partidos fue consolidándose como serio candidato a quedarse con el título. En la segunda jornada igualaría 0-0 con Venezuela y en la tercera y última los dirigidos por Tité derrotarían a Perú por 5-0.

Aquel duelo ante la 'Bicolor' significaría también el primer gol de Firmino en la Copa América. Ya en cuartos de final, Brasil se impondría ante su similar de Paraguay en la tanda de penales y en semis se encontraría cara a cara contra la selección de Argentina en un partido marcado por la polémica en el que el jugador del Liverpool nuevamente sería decisivo, esta vez para anotar el 2-0 definitivo de los suyos que supondría la victoria y el pase a la final del torneo más importante del continente.

En un Maracaná lleno de hinchas brasileños y peruanos, la pentacampeona del mundo, con Roberto Firmino desde el arranque, lograría alzarse con el título de la Copa América 2019 por 3-1 ante un Perú que también hizo historia. Con ello, 'Bobby' cerraría una temporada de ensueño en la que los trofeos no le fueron ajenos como en otras oportunidades. ¿Quién dijo que la vida no te revanchas?

Así celebró Firmino el gol del 2-0 de Brasil sobre Argentina en las semis de la Copa América 2019.

Una cuenta pendiente en Liverpool

Pese a terminar la temporada 2019-20 con los dos títulos más importantes a nivel de clubes y de selecciones del continente europeo y americano, Firmino no es ajeno a la cuota pendiente que aún mantiene con la hinchada de Liverpool: ganar la primera Premier League de su historia. Equipo para hacerlo, tienen. Solo les falta un poco de la llamada ''suerte de campeón'', que hasta ahora les ha sido esquiva.

Desde su llegada a Anfield, Firmino y el Liverpool estuvieron cerca de ganar la liga Premier la pasada temporada (2018-19). Tras un arranque demoledor en las primeras fechas, los 'Reds' no sabían hacer otra cosa que no sea ganar. Y es que el tridente formado por 'Bobby', Mohamed Salah y Sadio Mané se convertiría en uno de los más goleadores del Europa y pilar de aquella memorable lucha por un título que finalmente terminaría siendo alzado por los jugadores del Manchester City. Será para la próxima, cracks.

Larissa Pereira, la razón de ser de Firmino

Dicen que detrás de cada hombre hay una gran mujer, y esta no es una excepción en el caso de Roberto Firmino. Larissa Pereira es el nombre de la mujer que se robó el corazón del crack brasileño. Modelo de profesión y fan número uno del '9' de Liverpool, Pereira se ha desempeñado también como empresaria y ha sido una pieza fundamental en el crecimiento deportivo de su actual esposo.



Su historia de amor comenzó allá por el 2014, cuando Firmino jugada por el TSG 1899 Hoffenheim alemán. Por aquella temporada el brasileño se encontraba atravesando su mejor temporada en Europa antes de fichar por el Liverpool en 2015. Sobre Larissa hay que mencionar que le gusta compartir muchas fotos en sus redes sociales de ella misma, así como también de su vida familiar, moda, algunos viajes, y del apoyo incondicional que le da a su amada pareja.



El tiempo fue pasando y la relación cada vez se hizo más fuerte con el nacimiento de sus dos hijas: Valentina (2014) y Bella (2016), hasta que en el 2017 Firmino y Larissa Pereira decidieron finalmente unir sus vidas por el resto de la eternidad. Tuvieron una lujosa boda en la que estuvieron algunos compañeros del jugador del Liverpool como Alberto Moreno, Allan Souza y Lucas Leiva.



Números de Roberto Firmino en la selección de Brasil

Estadísticas de Roberto Firmino con Brasil hasta 2019.

Números de Roberto Firmino en sus clubes



Clubes, partidos y todos los goles de Roberto Firmino hasta la actualidad.

Títulos de Roberto Firmino como jugador



Campeón de la UEFA Champions League con el Liverpool en la temporada 2018-19

Campeón de la Copa América con Brasil en el 2019

Mejores goles de Roberto Firmino en Liverpool

Revive los mejores goles de Roberto Firmino.

