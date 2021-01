Sami Khedira forma parte del grupo de futbolistas que militan en el balompié europeo y terminan contrato en junio del 2021, pero que a partir de la fecha ya pueden empezar a negociar su renovación o fichaje por otro club.

En el caso del futbolista alemán, su vínculo con la Juventus no se extendería más. Después de cinco temporadas, el campeón del mundo 2014, ha perdido terreno en el equipo de Andrea Pirlo y su siguiente destino estaría en la Premier League.

Pese a estar bien físicamente, el mediocampista de 33 años no ha sumado ningún minuto durante la temporada 2020-2021. Por ello, ya hay dos clubes ingleses que han puestos sus ojos en él: Everton y Tottenham.

“No he jugado en la Premier League en toda mi carrera y desde luego sería la guinda del pastel. Es un campeonato que me gusta porque el estilo de juego y la idea de los árbitros. Es verdad que requiere una mayor preparación física, pero para eso estoy trabajando por si se diera la oportunidad”, dijo a The Athletic el jugador de la ‘Juve’, con respecto a la posibilidad de llegar al campeonato inglés.

Entre ambos clubes interesados, serían los ‘Spurs’ quienes tendrían un plus, ya que Jose Mourinho es un entrenador que marcó la carrera de germano, siendo el gestor de su llegada al Real Madrid.

“Es gracias a él que hoy soy este jugador. Nadie me enseñó tanto como Mourinho. Estoy feliz de que le vaya bien con el Tottenham, su secreto es no dejar de creer en él”, contó el germano con respecto a su relación con ‘The Special One’.

