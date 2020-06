Sergio Agüero, delantero del Manchester City, dio a conocer una faceta poco conocida de él. El experimentado atacante argentino no solo da indicios de ser un gran ‘gamer', sino también expuso su gran talento para las bromas y las ‘trolaeadas’.

En esta ocasión, el futbolista de la Selección de Argentina recordó una entrevista que brindó con el elenco inglés hace algunos años, en la que destacó todas las frases que dijo para recrear la celebración tras un importante gol con la escuadra ‘Citizen’.

“Estaba furioso dijo el chico. ¿Lo escuchaste? Aunque, sí, se le ve furioso. ¡Hey, ahí me arañó Dzeko, me arañó!”, sostuvo entre risas el jugador de la Selección Argentina. Sin embargo, el momento más gracioso de sus comentarios llegó cuando analizó la última frase que brindó en la entrevista. “Me daban beso dijo el muchacho. Me abrazaban y me daban beso. ¿Qué dices?", finalizó.

Sergio Agüero está de moda

El confinamiento invitó a Sergio Agüero a convertirse en uno de los ‘streamers’ más buscados de los últimos días. El ‘Kun’ no sólo comparte sus videojuegso en línea, sino también charlas con sus compañeros, siendo Lionel Messi uno de los que pasó por este formato.

Ahora, que los entrenamientos se reiniciaron en la Premier League, parecía que el ‘Kun’ iba a dejar de lado esas actividades, pero eso no sucederá.

De hecho, el delantero del Manchester City renovó la zona de videojuegos en casa y presentó sus nuevos equipos, además de una silla personalizada, celeste, con el dorsal ’10′ y su nombre.

