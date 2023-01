No es el mismo de temporada anteriores y ahora solo necesita mantenerse firme para no perder el paso. Liverpool no la pasa bien en la Premier League y se ubica en el décimo lugar con 29 puntos, a 21 del líder Arsenal. La situación no es la mejor y, ante esto, uno de los jugadores se animó a habar y responder todas las críticas: Thiago Alcántara.

“No se trata solo de aspectos físicos. Es algo psicológico, porque estuvimos muy cerca de ganarlo todo y simplemente lo tocamos, pero lamentablemente se fue. En los malos momentos, tenemos que estar juntos como equipo”, dijo el mediocentro a ‘Daily Mail’.

Respecto a los partidos restantes en Premier League, no manifestó la existencia de una desesperación por ganar y comenzar a sumar puntos, para el jugador siempre es mejor mantener le calma y solo se enfoca en lo que podría suceder la próxima fecha,

“Vamos partido a partido para sumar puntos que nos ayuden a estar lo más arriba posible. Nuestro objetivo es el próximo partido. No estar entre los cuatro primeros ni en la Europa League, solo el próximo partido”, aclaró quien lleva el dorsal ‘6′ en el equipo dirigido por Jürgen Klopp.





Lo que resta para Liverpool

El próximo 21 de febrero, Liverpool jugará el partido de ida de octavos de final en Champions League ante Real Madrid. Los ‘reds’ verían este torneo como “última esperanza” para salvar esta temporada y no quedarse sin participar en torneos de Europa para el próximo ciclo.

“Hay un largo camino por recorrer en la temporada. Estamos vivos en Champions League y en la FA Cup. No estamos en la posición que queremos en la Premier League, pero aun así estamos allí y eso es bueno”, recalcó el centrocampista español quien no estuvo presente en el Mundial Qatar 2022 por decisión técnica.





