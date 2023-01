Para Xavi Hernández, no ha sido un buen día. Luego de lo dicho en la rueda de prensa previa al partido ante el Getafe en la que respondió cuando le preguntaron por el encarcelamiento de Daniel Alves por presunta violación a una joven de 23 años y dijo que “me sabe mal por Dani”, el técnico quiso retractarse de esas desafortunadas palabras. Es así que se dirigió nuevamente a los medios de comunicación.

“Se malinterpretó lo que dije de Alves, quizás no estuve contundente. Obvié a la víctima, hay que condenar todos estos actos, lo haga Dani o cualquier otro. Pido disculpas, no estuve afortunado”, aclaró el técnico culé en conferencia de prensa luego de la victoria ante Getafe.

El técnico de Barcelona ha reconocido que no se explicó bien y que sus declaraciones, además, no fueron contundentes y, por lo tanto, no condenó la presunta violación como corresponde. Esta vez sí lo hizo dejando claro que se deben de condenar estos actos.

“Es un tema muy escabroso, pero obvié hablar de las víctimas. Hay que condenar todo este tipo de actos, tanto en violencia de género como en violaciones”, declaró para zanjar la polémica sobre un posible ‘respaldo’ a su ex compañero de equipo por las acusaciones de violación.





Las repercusiones sobre su comentario

Tras declarar sobre el tema de Dani Alves, Xavi Hernández reconoció que no pasó “un día nada agradable” tras la polémica originada por el hecho de que el sábado en ningún momento se refirió a la víctima, una chica de 23 años. Esto ha generado una ola de críticas por ‘minimizar’ el acto.

Además, resaltó por decir la frase “me sabe mal por Alves”, de quien fue compañero de equipo en el Barcelona y, posteriormente, entrenador. Sin embargo, el DT ya se encargó de aclarar la polémica dejando en claro que está de acuerdo con lo que diga la justicia.





