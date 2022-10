Manchester United vs. Tottenham se ven las caras EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE este miércoles 19 de octubre en partido (2:30 p.m, hora peruana)por la Premier League en el Old Trafford. Sigue el minuto a minuto y las incidencias del duelo por Depor, así como la transmisión del encuentro por la señal de ESPN Deportes y STAR Plus. Se espera un choque lleno de goles para los aficionados al fútbol inglés.

Los ‘Diablos’ llegan a este partido luego de igualar sin goles frente a Newcastle. Con ese resultado, sumaron 16 unidades y escalaron hasta la quinta casilla. Aunque, aún están lejos del líder Arsenal (27 puntos), el torneo recién empieza y esperan recuperarse.

Ahora, el DT de Manchester United está mentalizado en Tottenham y, en la previa, elogió a Antonio Conte que es el técnico de los ‘Spurs’. “Es un entrenador fabuloso. Ha ganado muchos títulos. Ha ganado la Premier League, y también ha sido campeón en Italia. Su personalidad se puede ver reflejada claramente en su equipo. Creo que eso es un gran halago”, mencionó.

Asimismo, habló sobre los jugadores que se perderán el encuentro y los que están en duda. “Martial no está disponible. Ha vuelto al césped, pero todavía no está entrenando con el resto del grupo”, comentó.

“Eriksen ha vuelto a entrenar hoy con el equipo y habrá qué ver cómo está, cómo se recupera, y si mañana tiene energía para jugar. Habrá que esperar. Maguire, Wan-Bissaka y Van de Beek han progresado y esta semana volverán a los entrenamientos con nosotros”, añadió el estratega neerlandés.

Manchester United vs. Tottenham: horarios

Perú: 2:30 p. m.

Ecuador: 2:30 p. m.

Colombia: 2:30 p. m.

México: 2:30 p. m.

Argentina: 4:30 p. m.

Uruguay: 4:30 p. m.

Chile: 4:30 p. m.

Por su parte, Tottenham llega motivado a este partido luego de vencer por 2-0 a Everton gracias a los goles de Harry Kane y Højbjerg. De esa manera, sumó su segunda victoria consecutiva y así, se ubica en la tercera casilla con 23 puntos.

En la previa del partido ante Manchester United, el DT de los ‘Spurs’, Antonio Conte, destacó a Ronaldo. “Creo que sería el último en dudar de de Cristiano y sus cualidades. La temporada pasada nos marcó tres goles y cruzo los dedos porque no vuelva a suceder. Perdimos contra él, no contra el United la temporada pasada”, señaló en conferencia de prensa.

“Estamos hablando de un jugador extraordinario que sigue marcando las diferencias y que, en los últimos 10-15 años, ha hecho historia junto a Messi”, añadió.

Canales de TV del Manchester United vs. Tottenham

Es importante mencionar que el encuentro entre Manchester United vs. Tottenham se transmitirá en exclusiva mediante Star Plus para Sudamérica.

Manchester United vs. Tottenham: posibles formaciones

Manchester United: De Gea, Dalot, Varane, Martínez, Shaw, Casemiro, Fred, Antony, Fernandes, Sancho y Ronaldo.

Tottenham: Lloris, Romero, Dier, Davies, Doherty, Højbjerg, Betancur, Perisic, Moura, Heung-Min y Kane.





