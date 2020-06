Tras 100 días de paralización por culpa del nuevo coronavirus (COVID-19), la Premier League se reanudará este miércoles con dos partidazos. El más importante, sin lugar a dudas, es el que protagonizarán el Manchester City vs Arsenal EN VIVO y EN DIRECTO, un duelo que quedó pendiente en la Jornada 28.

El Manchester City vs. Arsenal se llevará a cabo este miércoles 17 de junio en el Etihad Stadium y la transmisión para los países de América Latina estará a cargo de ESPN 2, beIN Sports y DAZN, desde las 2:15 p.m. (hora peruana). No te pierdas ningún detalle de este enfrentamiento en Depor.com.

Manchester City vs. Arsenal: horarios del partido

- Colombia - 2:15 p.m.

- Ecuador - 2:15 p.m.

- México - 2:15 p.m.

- Perú - 2:15 p.m.

- Bolivia - 3:15 p.m.

- Chile - 3:15 p.m.

- Paraguay - 3:15 p.m.

- Venezuela - 3:15 p.m.

- Argentina - 4:15 p.m.

- Brasil - 4:15 p.m.

- Uruguay - 4:15 p.m.

- España - 9:15 p.m.

Este partido es importante para toda la liga inglesa. ¿La razón? Pues el Manchester City se encuentra segundo en la tabla con 57 puntos y si pierde, el Liverpool -líder del torneo con 82 unidades- podría convertirse en campeón. ‘The Reds’​ solo tendrían que vencer al Everton este domingo en el ‘Derbi de Merseyside’.

Pero como todos los equipos han estado paralizados por un buen tiempo, no se sabe en qué estado exactamente llegan las escuadras. Eso lo tiene claro Pep Guardiola, el técnico del City. “Los jugadores han vuelto muy bien. No tenemos ningún tipo de queja. Pero como otros clubes, no sabemos qué forma tenemos", declaró.

"Mañana (en el partido) veremos el nivel que tiene el equipo y a partir de ahí veremos qué podemos mejorar. Todos los clubes de la Premier League han tenido solo tres semanas y media (para entrenar)”, agregó el estratega español.

Guardiola también habló sobre el riesgo de disputar varios encuentros en un corto periodo de tiempo. “Me preocupan las lesiones. Estamos listos para jugar un partido, pero para jugar otro, tres o cuatro días después… no. Tenemos que hacer rotaciones y utilizar a todos los jugadores”, señaló.

Para el Arsenal también es un encuentro trascendental. Los 'Gunners’ deben ganar si aún pretender clasificar a la Champion League. Se encuentran en el noveno puesto con 40 puntos y tiene que llegar a la cuarta posición, ocupada en estos momentos por el Chelsea con 48 unidades.

Y sobre la seguidilla de partidos, el técnico Mikel Arteta expresó: “No sé cómo vamos a responder físicamente porque hemos tenido poco tiempo de preparación. Puede que tengamos que usar muchos jugadores jóvenes por tener muchos partidos en poco tiempo”.

Manchester City vs. Arsenal: posibles alineaciones

Manchester City: Ederson; Walker, Otamendi, Laporte, Mendy; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Mahrez, Aguero, Sterling.

Arsenal: Leno; Bellerin, Mari, Luiz, Tierney; Ceballos, Xhaka; Pepe, Ozil, Aubameyang; Lacazette.

