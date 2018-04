Pep Guardiola y José Mourinho , entrenadores del Manchester City y el Manchester United, respectivamente, elogiaron la labor en la Premier League de Arsène Wenger , quien anunció este viernes que dejaría de dirigir al Arsenal tras 22 años en el cargo.



"Arsène Wenger tiene todo mi respeto. La Premier League es lo que es gracias a él y lo que ha hecho", explicó Guardiola, quien se enfrentó en 14 ocasiones al francés con un balance de tres victorias, tres empates y ocho derrotas.



Por otra parte, Mourinho señaló que siempre le desea lo mejor a sus rivales y que si Wenger está triste, él estará triste y viceversa. "Si está feliz con la decisión que ha tomado y espera con ganas el siguiente capitulo de su vida, estaré feliz por él. Si está triste, estoy triste", explicó.



"Estoy seguro de que un equipo como el Arsenal le mostrará a Wenger el respeto que se merece", apuntó el portugués.



Respecto a la rivalidad con el alsaciano, con el que se midió en 18 ocasiones, con dos victorias para el francés, siete empates y nueve victorias del luso, Mou contestó que desde fuera no se puede saber el respeto que se tienen o se dejan de tener.



"No saben la manera en la que nos respetamos, incluso en esas ocasiones en las que parece que no lo hacemos. Hay jugadores que reciben tarjetas rojas por acciones agresivas o por malas palabras, con los técnicos pasa lo mismo. Al final, probablemente los que más se respetan son los que han tenido problemas entre ellos", matizó.