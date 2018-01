El sentimiento del hincha del Arsenal es de resignación y preocupación por lo que le sucede a su equipo en la Premier League. Y es que los dirigidos por Arsene Wenger ni siquiera están entre los primeros cuatro puestos del campeonato inglés de primera división y la caída 2-1 ante Bournemouth, que fue subida a YouTube , ha puesto en la cuerda floja a los 'gunners'.

Tras el nuevo tropiezo en la Premier, uno de los fanáticos del cuadro londinense fue entrevistado y en la conversación prácticamente 'explotó' al ver que su conjunto no levanta cabeza por nada del mundo.

"Tenemos a Walcott (risas). Un hombre que nació en fuera de juego. ¿Entiendes, qué cara**? ¿Por qué lo ponen de titular? No quiere jugar aquí y nosotros tampoco lo queremos. Esto me ha quemado más que lo de Munich y ahí perdimos 5-1. Ya no me importa una mie*** esto. (...) No me importa si Chelsea nos destroza en la Copa de la Liga", dijo en imágenes publicadas a través de YouTube.

Por el momento, los de Wenger deben pensar en cómo salir de la grave situación en la que están. Este sábado enfrentarán al Crystal Palace por la Premier y no ganar podría generar más de una salida en su primer equipo.