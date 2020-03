David de Gea nos tiene acostumbrados a cometer uno que otro error por temporada. El portero del Manchester United tiene grandes reacciones pero muchas veces las borra por sus equivocaciones que cuestan caro, la mayoría de ellas, con el balón en los pies ante el Everton fue un claro ejemplo. Ya es viral en YouTube.

Los ‘Red Devils’ intentaron salir jugando desde atrás. El español recibió el balón y se dispuso a despejar para evitar la presión rival y buscar habilitar a sus atacantes; sin embargo, Dominic Calvert-Lewin leyó bien la jugada y colocó la pierna para que impacte en él y se introduzca en el arco rojo. Fue el 1-0.

De inmediato las críticas sobre David de Gea no se hicieron esperar. Muchos fanáticos del Manchester ya no lo quieren en el equipo. Sus errores cuestan partidos. En esta oportunidad, Bruno Fernándes logró igualar el marcador 1-1 pero no siempre sucede.

Liverpool perdió el invicto

El Arsenal de la temporada 2003-04 puede respirar tranquilo: el Liverpool no se les unirá como los “invencibles” de la Liga Premier inglesa.

“Fiu”, fue la reacción inmediata del Arsenal en su cuenta de Twitter luego de que el Liverpool sufrió su primera derrota de la temporada el sábado, por 3-0 contra el Watford, un equipo que se encuentra en la zona del descenso.

Representó el fin de una racha invicta de 44 partidos y de récord de 18 victorias seguidas para el Liverpool en la liga inglesa.

