El Inter de Milán, vigente campeón de la Serie A 2025-2026, afrontará este miércoles su tercer amistoso de pretemporada cuando dispute el primer Derbi della Madonnina de la temporada frente al AC Milan, en Perth (Australia). El encuentro será una de las principales pruebas para ambos equipos antes del inicio de las competiciones oficiales.

El conjunto neroazzurro llega tras conquistar el Scudetto con autoridad, luego de finalizar la Serie A con 11 puntos de ventaja sobre el Napoli, su más cercano perseguidor. Se trató de su segundo título liguero en los últimos tres años, ratificando el dominio que ha ejercido en el fútbol italiano durante ese periodo.

Si bien el Inter solo sufrió cuatro derrotas oficiales en todo el 2026 —una frente al Arsenal y dos ante el Bodø/Glimt por la Champions League, además de una contra el AC Milan por la Serie A—, el conjunto rossonero fue el último equipo que logró vencerlo. Desde aquel derbi disputado en marzo, los dirigidos por Cristian Chivu no volvieron a perder y cerraron la temporada con la conquista del campeonato italiano, según estadísticas recogidas por Betsson.

Los antecedentes recientes, sin embargo, favorecen al Milan. En los últimos diez enfrentamientos entre ambos clubes, los rossoneros registran seis victorias, frente a tres triunfos del Inter y un empate. Aun así, Betsson considera favorito al vigente campeón para quedarse con este clásico amistoso: la victoria del Inter paga 2.38, mientras que un triunfo del AC Milan cotiza en 2.78. El empate durante los 90 minutos ofrece una cuota de 3.45.

Más allá del aspecto deportivo, el encuentro tendrá un momento de especial emotividad. Antes del pitazo inicial, el AC Milan rendirá homenaje a Franco Baresi, una de las máximas leyendas de la institución. Los jugadores saltarán al campo con brazaletes negros, se guardará un minuto de silencio y el estadio realizará un reconocimiento especial al histórico capitán rossonero.

Betsson fortalece su vínculo con el Inter

Como patrocinador principal del Inter de Milán, Betsson continúa ampliando su alianza con el club italiano con el lanzamiento de Gates of Inter, un juego exclusivo inspirado en la identidad, los colores y el espíritu competitivo del vigente campeón de la Serie A.

En el marco del primer derbi de la temporada 2026-2027, la compañía invita a los usuarios de su plataforma a vivir la emoción del clásico tanto a través de sus mercados de apuestas como de esta nueva propuesta de entretenimiento, desarrollada para acercar la experiencia del Inter al casino online.