¡La “Azzurra” se juega el alma y el orgullo en un duelo de vida o muerte este jueves 26 de marzo en Bérgamo! Tras las ausencias dolorosas en los últimos dos mundiales, la selección de Italia no tiene margen de error frente a una aguerrida Irlanda del Norte en las semifinales del repechaje europeo rumbo al Mundial 2026. Para la gran comunidad de aficionados en Estados Unidos, este partido es la oportunidad de oro para ver si los tetracampeones logran espantar sus fantasmas. El ganador de esta batalla en el New Balance Arena quedará a solo un paso de la Copa del Mundo, enfrentando luego al vencedor entre Gales o Bosnia. No te pierdas ni un detalle de este choque épico que paralizará al continente.

Bajo la dirección del temperamental Gennaro Gattuso, Italia busca recuperar la mística que los llevó a la cima de la Eurocopa hace unos años. El nuevo estratega ha decidido mudar la sede a un estadio más compacto en Bérgamo para que el apoyo de la afición se sienta como una caldera sobre el rival. Después de un cierre de grupo amargo contra la Noruega de Erling Haaland, la escuadra italiana necesita demostrar que su jerarquía sigue intacta frente a su gente. La presión es asfixiante: ser la primera potencia en perderse tres citas mundialistas consecutivas sería una mancha imborrable en su historia futbolística. Es hora de que el talento de la “Nazionale” brille bajo los reflectores internacionales.

Por su parte, Irlanda del Norte llega a territorio italiano con el sueño de romper una sequía mundialista de más de cuatro décadas. Con el regreso del técnico Michael O’Neill, los norirlandeses confían en su orden táctico y la garra británica para dar el campanazo más grande del año. Aunque las estadísticas dicen que no le marcan un gol a Italia como visitantes desde 1961, su reciente historial defensivo ya ha frustrado a los azzurri en el pasado. Los visitantes saben que no tienen nada que perder y todo por ganar en una noche que podría ser histórica para su joven plantel. Será un choque de estilos donde la resistencia se medirá contra la urgencia del gigante dormido.

¿Dónde ver Italia vs. Irlanda del Norte por repechaje al Mundial 2026 en EE. UU.?

Si quieres disfrutar del partido EN VIVO y GRATIS, aquí tienes las mejores opciones para seguir la transmisión desde la comodidad de tu hogar en tu televisor o dispositivo móvil:

Plataforma / Canal Tipo de Acceso Idioma ViX (Premium) Streaming Online Español FuboTV Streaming (Prueba Gratis) Inglés / Español Peacock Streaming Online Inglés / Español UEFA.tv Streaming Online Inglés

Para los residentes en Estados Unidos, el pitazo inicial está programado para la tarde del jueves (consulte su zona horaria local). Recuerda que plataformas como FuboTV y YouTube TV suelen ofrecer periodos de prueba gratuitos para nuevos usuarios, lo que te permitiría ver el repechaje al Mundial 2026 sin costo inmediato.

Canales de TV y streaming para ver Italia vs. Irlanda del Norte por repechaje al Mundial 2026 en el mundo

TV paga en Latinoamérica (español) Streaming de pago Plataforma gratuita oficial ESPN tiene los derechos del repechaje europeo y ha anunciado que transmite Italia vs. Irlanda del Norte en su señal de TV por cable/satélite. Disney+ Plan Premium en Latinoamérica (incluido Perú, Colombia, México, etc.) transmitirá el partido en vivo como parte del paquete deportivo vinculado a ESPN.

ESPN Deportes y ESPN+ ofrecen el streaming en Estados Unidos, según la propia plataforma de ESPN.​ UEFA.tv indica que el partido “se puede ver a nivel global” en su plataforma, lo que constituye la única opción “gratis” claramente mencionada en medios especializados, aunque puede requerir crear una cuenta y estar sujeto a bloqueos por país.​

Fecha, hora y sede del partido Italia vs. Irlanda del Norte por repechaje al Mundial 2026

Fecha del partido: Jueves, 26 de marzo de 2026.

Estadio: New Balance Arena (estadio del Atalanta, en Bérgamo, Italia).

Horarios de inicio: 1:45 pm (México y Costa Rica) / 2:45 pm (Colombia, Perú y Ecuador) / 3:45 pm ET (USA), Bolivia y Venezuela / 4:45 pm (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay) / 8:45 pm (Italia y España)