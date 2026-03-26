Inicia la última etapa de clasificación al Mundial 2026 y es el turno de las selecciones del Repechaje UEFA. Este jueves 26 de marzo, mira el partido de Italia vs. Irlanda del Norte EN VIVO, desde el New Balance Arena de Bérgamo (la casa del Atalanta), para vivir este juego del Repechaje a la próxima Copa del Mundo. A continuación, revisa a qué hora empieza el partido y qué canales de TV lo van a transmitir .

Cabe destacar que el ganador del juego de Italia vs. Irlanda del Norte estará chocando ante el ganador del enfrentamiento entre Gales y Bosnia, en donde se definirá uno de los 4 cupos que cuenta UEFA en esta etapa de Repechaje. A diferencia del Repechaje intercontinental, aquí no hay equipos clasificados a la última ronda y todos deberán jugar dos encuentros si quieren asistir al Mundial 2026.

Conoce qué canales de TV y dónde ver el repechaje entre Italia vs. Irlanda del Norte EN VIVO EN DIRECTO hoy jueves 26 de marzo. (Foto: Composición Mag)

¿A qué hora juega Italia vs. Irlanda del Norte hoy por Repechaje UEFA al Mundial 2026?

La transmisión del partido de Italia vs. Irlanda del Norte se podrá ver a partir de las 14:45 horas de Perú y Colombia / 16:45 de Argentina y Chile / 20:45 de España. Aquí te dejo con más horarios en diferentes partes del mundo para que puedas seguir este partido del Repechaje UEFA al Mundial 2026 entre Italia e Irlanda del norte.

Argentina: 16:45 horas.

Bolivia: 15:45 horas.

Chile: 16:45 horas.

Ecuador: 14:45 horas.

España: 20:45 horas.

México: 13:45 horas.

Estados Unidos: 3:45 p.m. ET / 12:45 p.m. PT

Perú: 14:45 horas.

Paraguay: 16:45 horas.

Uruguay: 16:45 horas.

Venezuela: 15:45 horas.

¿Qué canal transmite Italia vs. Irlanda del Norte EN VIVO por Repechaje al Mundial 2026?

La transmisión del juego de Italia vs. Irlanda del Norte podrás verla a través de la señal de ESPN o Disney Plus Premium, siendo así los únicos canales que van a transmitir este duelo en todo Latinoamérica.

De otro lado, si te encuentras en Estados Unidos, podrás ver el partido de Italia vs. Irlanda del Norte a través de Paramount+, FUBO TV y ViX, en lo que serán señales disponibles en español e inglés para seguir este encuentro del Repechaje UEFA al Mundial 2026.

Italia vs. Irlanda del Norte: posibles alineaciones

Italia: Gianluigi Donnarumma; Gianluca Mancini, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Andrea Cambiaso; Manuel Locatelli, Nicolò Barella, Davide Frattesi y Matteo Politano; Mateo Retegui y Pio Esposito.

Gianluigi Donnarumma; Gianluca Mancini, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Andrea Cambiaso; Manuel Locatelli, Nicolò Barella, Davide Frattesi y Matteo Politano; Mateo Retegui y Pio Esposito. Irlanda del Norte: Bailey Peacock-Farrell; Ruairi McConville, Paddy McNair y Ciaron Brown; Trai Hume, Brad Lyons, Jamie McDonnell, Ethan Galbraith y Justin Devenny; Isaac Price y Jamie Donley.