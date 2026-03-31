¡La tensión está al límite en el camino al Mundial 2026! Este martes, las selecciones de Italia y Bosnia-Herzegovina se enfrentan en una final de repechaje de vida o muerte en el Stadion Bilino Polje de Zenica. Ambos equipos buscan romper una sequía de 12 años sin pisar la máxima cita mundialista, lo que garantiza una noche cargada de dramatismo para los aficionados en Estados Unidos. La “Azzurra” llega con la presión histórica de evitar un tercer fracaso consecutivo, mientras que los locales confían en el ambiente hostil de su estadio para dar la gran sorpresa. Si buscas dónde ver Italia vs. Bosnia y Herzegovina EN VIVO, la transmisión oficial contará con opciones de lujo tanto por TV abierta en canales seleccionados o vía streaming a través de distintas plataformas.

Bajo el mando de Gennaro Gattuso, Italia ha mostrado una nueva cara ofensiva, promediando más de dos goles por partido tras dejar en el camino a Irlanda del Norte. Sin embargo, las dudas defensivas persisten tras sus tropiezos ante Noruega, algo que los experimentados delanteros bosnios como Edin Dzeko buscarán explotar al máximo. Bosnia y Herzegovina llega motivada tras eliminar a Gales en una dramática tanda de penales en Cardiff, demostrando que tienen los nervios de acero necesarios para estas instancias. Es un duelo de potencias heridas donde solo uno podrá celebrar su regreso al escenario global.

Este enfrentamiento es mucho más que un simple partido; es la redención para una generación de futbolistas que sueña con la gloria en Norteamérica. A pesar de la diferencia de 58 puestos en el ranking FIFA, el clima gélido de Zenica igualará las condiciones en el campo de juego. ¡Prepárate para 90 minutos (o más) de pura adrenalina futbolística camino a la Copa del Mundo FIFA 2026!

¿Dónde ver Italia vs. Bosnia y Herzegovina por la final del repechaje al Mundial 2026 en EE. UU.?

Si quieres disfrutar del partido EN VIVO y GRATIS, aquí tienes las mejores opciones para seguir la transmisión desde la comodidad de tu hogar en tu televisor o dispositivo móvil:

Plataforma / Canal Tipo de Acceso Idioma ViX (Premium) Streaming Online Español FuboTV Streaming (Prueba Gratis) Inglés / Español Peacock Streaming Online Inglés / Español UEFA.tv Streaming Online Inglés

Para los residentes en Estados Unidos, el pitazo inicial está programado para la tarde del jueves (consulte su zona horaria local). Recuerda que plataformas como FuboTV y YouTube TV suelen ofrecer periodos de prueba gratuitos para nuevos usuarios, lo que te permitiría ver la final del repechaje europeo al Mundial 2026 sin costo inmediato.

Canales de TV y streaming para ver Italia vs. Bosnia y Herzegovina por la final del repechaje UEFA al Mundial 2026 en el mundo

TV paga en Latinoamérica (español) Streaming de pago Plataforma gratuita oficial ESPN tiene los derechos del repechaje europeo y ha anunciado que transmite Italia vs. Bosnia y Herzegovina en su señal de TV por cable/satélite. Disney+ Plan Premium en Latinoamérica (incluido Perú, Colombia, México, etc.) transmitirá el partido en vivo como parte del paquete deportivo vinculado a ESPN.

ESPN Deportes y ESPN+ ofrecen el streaming en Estados Unidos, según la propia plataforma de ESPN.​ UEFA.tv indica que el partido “se puede ver a nivel global” en su plataforma, lo que constituye la única opción “gratis” claramente mencionada en medios especializados, aunque puede requerir crear una cuenta y estar sujeto a bloqueos por país.​

Fecha, hora y sede del partido Italia vs. Bosnia y Herzegovina por repechaje al Mundial 2026

Fecha del partido: Martes, 31 de marzo de 2026.

Estadio: Stadion Bilino Polje (Zénica, Bosnia y Herzegovina).

Horarios de inicio: 12:45 pm (México y Costa Rica) / 1:45 pm (Colombia, Perú y Ecuador) / 2:45 pm ET (USA), Bolivia y Venezuela / 3:45 pm (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay) / 7:45 pm (Italia y España)