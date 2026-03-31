¡Duelo de vida o muerte! Entérate a qué hora juega y qué canal transmite Italia vs. Bosnia y Herzegovina EN VIVO hoy por el repechaje al Mundial 2026. Consulta horarios y canales de TV para no perderte este choque de titanes. | Crédito: @azzurri / Instagram / Composición Mag
¡Duelo de vida o muerte! Entérate a qué hora juega y qué canal transmite Italia vs. Bosnia y Herzegovina EN VIVO hoy por el repechaje al Mundial 2026. Consulta horarios y canales de TV para no perderte este choque de titanes. | Crédito: @azzurri / Instagram / Composición Mag

¡El último boleto al Mundial 2026 se define en un duelo de vida o muerte este martes 31 de marzo! La selección de Italia visita a Bosnia y Herzegovina en la gran final del repechaje, un partido que paralizará a los fanáticos del fútbol en Estados Unidos que esperan ver el regreso de la “Azzurra” a la máxima cita. A continuación, revisa a qué hora empieza el partido Italia vs. Bosnia y Herzegovina EN VIVO y qué canales de TV lo van a transmitir.

Tras ausentarse de las últimas dos ediciones, los cuatro veces campeones del mundo llegan como favoritos tras vencer a Irlanda del Norte, pero los bosnios prometen una batalla épica en el Stadion Bilino Polje tras eliminar a Gales. No te pierdas ni un segundo de esta definición histórica donde los dirigidos por Sergej Barbarez buscarán dar la sorpresa ante el gigante europeo. ¡Es ahora o nunca para Italia en este camino de gloria hacia el 2026!

¿A qué hora juega Italia vs. Bosnia y Herzegovina hoy por la final del Repechaje UEFA al Mundial 2026?

La transmisión del partido de Italia vs. Bosnia y Herzegovina se podrá ver a partir de las 13:45 horas de Perú y Colombia / 15:45 de Argentina y Chile / 19:45 de España. Aquí te dejo con más horarios en diferentes partes del mundo para que puedas seguir este partido de la final del Repechaje UEFA al Mundial 2026.

  • Argentina: 15:45 horas.
  • Bolivia: 14:45 horas.
  • Chile: 15:45 horas.
  • Ecuador: 13:45 horas.
  • España: 19:45 horas.
  • México: 12:45 horas.
  • Estados Unidos: 2:45 p.m. ET / 11:45 a.m. PT
  • Perú: 13:45 horas.
  • Paraguay: 15:45 horas.
  • Uruguay: 15:45 horas.
  • Venezuela: 14:45 horas.

¿Qué canal transmite Italia vs. Bosnia y Herzegovina EN VIVO por la final del Repechaje de Europa al Mundial 2026?

La transmisión del juego de Italia vs. Bosnia y Herzegovina podrás verla a través de la señal de ESPN o Disney Plus Premium, siendo así los únicos canales que van a transmitir este duelo en todo Latinoamérica.

De otro lado, si te encuentras en Estados Unidos, podrás ver el partido de Italia vs. Bosnia y Herzegovina a través de Fox Sports 1, fuboTV, Foxsports.com, ViX, FOX Sports App y FOX One, en lo que serán señales disponibles en español e inglés para seguir este encuentro por la final del Repechaje UEFA al Mundial 2026.

Italia vs. Bosnia y Herzegovina: posibles alineaciones

  • Italia: Gianluigi Donnarumma; Gianluca Mancini, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Andrea Cambiaso; Manuel Locatelli, Nicolò Barella, Davide Frattesi y Matteo Politano; Mateo Retegui y Pio Esposito.
  • Bosnia y Herzegovina: Nikola Vasilj; Amar Dedić, Tarik Muharemović, Nikola Katić, Sead Kolašinac; Amar Memić, Benjamin Tahirović, Ivan Šunjić, Kerim Alajbegović; Ermedin Demirović, Edin Džeko.
