Muchos hinchas del mundo del fútbol quieren que el AC Milan vuelva a ser ese equipo que metía miedo a todo rival que se le cruzara en el camino. Actualmente, el elenco ‘rossonero’ no vive un buen momento en la Serie A (no pelea los primeros lugares) y desde hace ya varias temporadas que no es protagonista en el campeonato italiano de primera división.

Este lunes 16 de diciembre, el cuadro italiano celebra su aniversario número 120 (fundación en 1899) y los hinchas del club quieren que el futuro sea prometedor. Tienen que hacer memoria para recordar las mejores épocas de su institución y una de ellas fue entre 2003 a 2007, en donde ganaron dos Champions League.

Ante Juventus y contra Liverpool, AC Milan obtuvo la Copa de Europa en esos años y en 2005 también llegó a la final, pero la perdió frente a los ‘reds’ por penales. Sin embargo, ese equipo que cayó ante los ingleses puede ser considerado el mejor que tuvo en su historia. Jugadores como Kaká, Andrea Pirlo y el portero Dida brillaron con luz propia. En la fotogalería de esta nota te los presentamos.

